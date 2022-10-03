Украина получит от ЕС 5 млрд евро помощи: когда ожидать выплат и на что они пойдут

Макрофинансовую помощь Киев получит в рамках Меморандума о взаимопонимании. Пакт поддержки поможет правительству продолжать выплачивать зарплаты и пенсии в условиях войны.

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Вице-председатель Европейской комиссии Валдис Домбровскис подписал Меморандум о взаимопонимании с Украиной, в рамках которого Киев получит 5 млрд евро макрофинансовой помощи. Об этом европейский чиновник сообщил в своем Twitter в понедельник, 3 октября.

"Рад подписать второй Меморандум о взаимопонимании с Украиной с тех пор, как Россия начала свою жестокую войну… ЕС предоставит 5 миллиардов евро для неотложных потребностей Украины", — говорится в твите Домбровскиса.

Представитель руководства Еврокомиссии отметил, что деньги будут направлены на то, чтобы украинское правительство могло продолжать выплачивать зарплаты и пенсии, а также сохранять ликвидность в экономике.

Первая часть европейского пакета помощи поступит на счета Украины уже в середине октября, а еще две части — позже в этом году, добавил Домбровскис.

На новость уже отреагировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По словам главы украинского правительства, подписание меморандума является очередным жестом поддержки Украины в победе в полномасштабной войне, восстановлении и стремлении к европейскому будущему. Шмыгаль поблагодарил за соответствующее решение Домбровскиса, а также председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Напомним, одобрение Евросоюзом выплаты Украине 5 млрд евро СМИ анонсировали еще в начале сентября. Тогда журналисты сообщали, что Германия настаивала на выплате Киеву этих средств в виде безвозвратной помощи, чтобы не усугублять и так сложную ситуацию с экономикой страны, которая находится в состоянии полномасштабной войны против РФ.

Также американское агентство Bloomberg сообщало, что Вашингтон собирается ежемесячно выделять Киеву по 1,5 млрд долларов финансовой помощи до конца полномасштабной войны против РФ.