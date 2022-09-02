5 млрд евро на экономику: Украина получит от ЕС новый пакет помощи, — Bloomberg

Кредитные деньги от ЕС пойдут на социальные выплаты, зарплаты и укрепление экономики в условиях войны с РФ. Германия настаивала, чтобы средства выделялись Киеву на безвозвратной основе.

Европейский союз готовится на следующей неделе выделить новый кредитный пакет помощи Украине в размере 5 миллиардов евро. Деньги пойдут на укрепление экономики государства и выплаты зарплат в условиях продолжающейся полномасштабной агрессии со стороны РФ. К соответствующему решению дипломаты ЕС пришли в пятницу, 2 сентября, сообщает агентство Bloomberg.

Этот пакет станет частью более крупного пакета в 9 млрд евро, который был одобрен Евросоюзом в мае прошлого года, однако из него Киев получил только 1 млрд — в августе-2021. Причиной этому стали разногласия между странами-членами блока. Германия, которая является крупнейшим донором среди стран ЕС в этом пакете, настаивает на предоставлении Украине безвозвратных грантов, а не кредитной помощи, утверждая, что более высокая сумма долга Киева нанесет еще больший ущерб экономике, которая приближается к дефолту.

В публикации отмечается, что государства ЕС одобрили 5-миллиардный пакет, в то время как Европейская комиссия и правительства стран продолжают обсуждать детали выделения оставшихся 3 млрд евро. Во время встречи только Венгрия воздержалась от поддержки решения, учитывая ее опасения по поводу распределения взносов в пакет между странами.

В первой половине года ЕС выплатил Украине 1,2 млрд евро экстренного кредита для поддержки экономики. Всего с 2014 года блок выделил Киеву более 5 млрд евро для поддержки реформ.

По оценкам МВФ, проведенным ранее в этом году, украинскому правительству требуется финансовая поддержка в размере около 5 миллиардов евро в месяц, чтобы оставаться платежеспособным.

Напомним, ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко рассказала, какие факторы поспособствуют росту экономики государства уже в 2023 году.

Тем временем, по данным аналитиков, экономика России за три месяца войны против Украины откатилась на 4 года назад.