Экономика Украины начнет динамичный рост с 2023 года, - министр экономики Свириденко

Возвращение украинцев из-за рубежа, создание рабочих мест, восстановление предприятий, поддержание макрофинансовой стабильности – ключевые факторы роста для экономики Украины, считает первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

На ближайшее будущее – 2023 год – в сотрудничестве с Минфином, НБУ, экспертной средой Минэкономики сформировало четыре возможных сценария. В соответствии с этими сценариями, по расчетам Минэкономики, в течение 10 лет динамика ВВП может колебаться от 15,5% роста до 0,4% падения. Об этом рассказала в авторской колонке для Фокуса первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

"Мы планируем с помощью стран-партнеров увеличить ВВП страны за следующие 10 лет до 500 млрд. долларов", — отметила министр.

По ее мнению, для роста экономики страны должно быть выполнено пять шагов. Первый – это восстановление предприятий.

"Наша первая задача — восстановить такие предприятия, которые дают людям рабочие места, позволяют обеспечить себя и свои семьи, и при этом создают дополнительную стоимость для экономики Украины", — считает Юлия Свириденко.

Вторым шагом должно стать восстановление экономики к довоенному состоянию.

"Не менее важная задача – максимально быстро восстановиться до довоенного состояния. То есть ВВП на уровне $200 млрд.", — говорит министр. По ее мнению, сделать скачок с большого минуса на уровень нуля (то есть на ВВП в размере $200 млрд) поможет активная политика возвращения украинцев из-за рубежа, активная политика создания рабочих мест, которую правительство уже начало внедрять, и удержание макрофинансовой стабильности.

Третьим шагом для роста ВВП страны Юлия Свириденко называет привлекательность для капитала.

"Украина должна стать максимально привлекательной для капитала страной. Мы говорим и о ставках налогов, и о легкости ведения бизнеса, о прозрачности правил и о верховенстве права", — отметила министр экономики.

Четвертым шагом станет логистика. По словам Юлии Свириденко, необходимо построение логистических маршрутов для того, чтобы доставлять любую украинскую продукцию в любую точку материковой Европы не более чем за 72 часа. Это важно для экспортно-ориентированной экономики.

[ + – ] Юлия Свириденко отметила: враг пытался разрушить госуправление, критическую инфраструктуру, энергетику, но Вооруженные силы Украины этому помешали. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Пятый шаг, по мнению министра, — это доступ к сырью. "У Украины есть богатые природные ресурсы, но мы их в полной мере не добываем. Соответственно, нужно ускорить именно добычу полезных ископаемых и дать возможность, обязать, создать такие условия, чтобы их было выгодно перерабатывать внутри страны", — уверена Юлия Свириденко.

Министр экономики отметила, что наибольшее достижение экономики военного времени – это сохранение относительной макроэкономической стабильности и управляемости процессами.

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