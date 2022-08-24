Прыжок в экономическую Независимость: 5 шагов и 10 лет

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До войны, в 2021 году, Украина показала самый высокий ВВП в долларовом эквиваленте – 200 млрд. долларов, абсолютный рекорд за 30 лет независимости. Однако полномасштабное вторжение России перевернуло с ног на голову все, что мы делали. Сейчас трудно давать прогнозы, но очевидно, что уровень падения украинской экономики превзойдет все показатели, которые мы когда-либо имели до этого. Однако у нас есть планы обновления.

Мы будем идти пошагово. Но уверенно. И первые шаги будут скоро.

4 возможных сценария и три важных шага

На ближайшее будущее – 2023 год – в сотрудничестве с Минфином, НБУ, экспертной средой мы сформировали четыре возможных сценария – в зависимости от условно вероятных вариантов развития событий на фронте, продолжительности войны или, по крайней мере, разной интенсивности и географического охвата, скорости восстановительных процессов, с учетом объема международной донорской помощи, притока инвестиций и т.д.

В соответствии с этими сценариями, по расчетам Минэкономики, динамика ВВП может колебаться от 15,5% роста до 0,4% падения.

Также мы сформировали наше целевое видение развития Украины на перспективу до 10 лет и изложили его в "Плане восстановления Украины". Мы планируем с помощью стран-партнеров увеличить ВВП страны за следующие 10 лет до 500 млрд. долларов.

Вот пять важных шагов нашего плана:

Шаг первый. Восстановление предприятий

Еще до нашей победы и завершения войны начать восстановление предприятий, которые снабжали людей рабочими местами. Плюс – восстановление предприятий критической инфраструктуры.

Критическими для нас стали и энергопоставщики, и электрическая генерация, и газово-транспортная отрасль, производители продовольственных товаров, а значит, и перерабатывающая отрасль, продовольственные магазины – все то, без чего население не могло бы жить.

Итак, наша первая задача — восстановить такие предприятия, которые дают людям рабочие места, позволяют обеспечить себя и свои семьи, и при этом создают дополнительную стоимость для экономики Украины.

Шаг второй. Восстановление к довоенному состоянию

Не менее важная задача – максимально быстро восстановиться до довоенного состояния. Ведь любое развитие мы будем считать только от точки, из которой входили в полномасштабную войну. То есть ВВП на уровне $200 млрд. Если не будем динамичны и позволим себе возвращаться в положение несколько лет назад, нас будут ждать годы медленного продвижения вперед.

Сделать скачок с большого минуса на уровень нуля (то есть на ВВП в размере $200 млрд) поможет активная политика возвращения украинцев из-за рубежа, активная политика создания рабочих мест, которую правительство уже начало внедрять, и удержание макрофинансовой стабильности.

За 10 лет мы увидим, что Украина имеет первые места в мире в области военных технологий, и мы производим достаточно оружия, чтобы защитить себя, а значит, и сделать невозможным любые новые нападения. Полностью ориентируемся на стандарты НАТО в своем ВПК, восстанавливая и увеличивая экспортный потенциал в оборонной промышленности.

[ + – ] Украина - страна с огромным потенциалом, и будущее ее связано не только с сырьем, но и с переработкой, считает министр экономики Юлия Свириденко Фото: stringfixer.com

Мы видим себя на лидирующих позициях в агроэкспорте, но не сырья, а готовой к употреблению продукции с максимальной добавленной стоимостью. Мы видим себя лидером в мировой металлургии и металлообработке. Война поспособствует переходу на технологии "зеленой" металлургии, что позволит быть мировым лидером именно в этом направлении, отвечая, прежде всего, требованиям ЕС в направлении ESG и Green Deal. И, несомненно, мы видим переход от IT-аутсорсинга к собственной разработке продуктов (продуктового девелопмента), что значительно повысит капитализацию нашего IT-сектора.

Шаг третий. Привлекательность для капитала

Украина должна стать максимально привлекательной для капитала страной. Мы говорим и о ставках налогов, и о легкости ведения бизнеса, о прозрачности правил и о верховенстве права.

Шаг четвертый. Логистика

Построение логистических маршрутов для того, чтобы доставлять любую украинскую продукцию в любую точку материковой Европы не более чем за 72 часа. Это важно для экспортно-ориентированной экономики. А наше развитие будет базироваться на экспорте.

Шаг пятый. Доступ к сырью

Обеспечение наибольшего доступа к сырью. Для того, чтобы экспортировать переработанную продукцию и стимулировать переработку, нужно первичное сырье.

У Украины есть богатые природные ресурсы, но мы их в полной мере не добываем. Соответственно, нужно ускорить именно добычу полезных ископаемых и дать возможность, обязать, создать такие условия, чтобы их было выгодно перерабатывать внутри страны.

Причем шаги 3, 4 и 5 должны идти параллельно.

Настоящее: реакция на вызовы войны

Сегодня стабильно работает оборонно-промышленный, энергетический комплексы. Успешно действуют объекты критической инфраструктуры, к которым относятся и заведения розничной торговли. Стабильны банковский и сектор государственного управления. Враг пытался разрушить госуправление, критическую инфраструктуру, энергетику, но Вооруженные силы Украины этому помешали.

К сожалению, пассажирские авиаперевозки сейчас равны нулю. Деструктивное влияние испытало сельское хозяйство, хотя оно в лучшем состоянии, чем могло бы быть, учитывая действия врага. Война не обошла стороной и сектор услуг. В начале полномасштабного вторжения маленькие предприятия сворачивали свою деятельность, и было достаточно трудно восстановить их.

[ + – ] Металлургия и добыча полезных ископаемых - секторы, которые существенно сократились из-за войны в Украине

Трудная ситуация в металлургии и добыче полезных ископаемых. Для этих секторов принципиально важен ритмичный вывоз продукции. В условиях блокировки портов и чрезмерной нагрузки на железную дорогу в западном направлении это, конечно, очень сложно.

Наибольшее достижение экономики военного времени – сохранение относительной макроэкономической стабильности и управляемости процессами. На каждый вызов правительство ответило целевыми программами и мерами поддержки украинского бизнеса.

Поддержка партнеров: что имеем и что ожидаем

Все это было бы невозможно без мощной поддержки наших зарубежных партнеров, за которую мы очень благодарны. В частности, за макрофинансовую помощь. С начала вторжения она привлечена на сумму 12,7 млрд. долларов, это гранты и кредиты. До конца года ожидаем получить еще около 14 млрд. долларов.

Также обнуление пошлин на украинские товары. Такой шаг предприняли страны ЕС, Канада, Великобритания, Австралия. Соединенные Штаты пересмотрели 25% тарифа на импортную сталь и приостановили его действие для Украины на 1 год. Сейчас работаем над тем, чтобы эти правила имели долгосрочное действие, а не только в течение одного года.

Еще один элемент поддержки – Украина получила транспортный безвиз от Евросоюза. Это ускорит логистику в западном направлении, что важно для украинского экспорта и импорта.

[ + – ] Транспортный безвиз с ЕС оказался важным подспорьем для логистики компаний Фото: 24 Канал

Главное, что мы еще ожидаем от партнеров – это оружие. У нас его достаточно, чтобы держать оборону, но пора использовать больше, чтобы возвращать оккупированные территории.

Не менее важно – продолжать поддерживать макроэкономическую стабильность. Ведь Украина вынуждена тратить невероятные объемы финансовых ресурсов для ведения боевых действий. Мы можем либо финансировать войну, либо все остальное. Объем расходов на военные задачи и армию сегодня превышает 50% ВВП. Последний раз мир такое видел в Великобритании во время Второй мировой войны.