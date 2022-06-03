Восстановление экономики Украины займет 5-6 лет, - эксперт

Из-за российского вторжения ВВП Украины по итогам 2022 года по разным оценкам может потерять от 20% до 60%. Восстанавливать страну придется не менее 5-6 лет, считают опрошенные Фокусом эксперты.

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Александр Паращий, руководитель аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital, отметил в комментарии Фокусу, что даже в случае скорого окончания войны с Россией, экономика Украины будет выходить на довоенный уровень 5-6 лет. Столь продолжительное восстановление в послевоенный период эксперты объясняют большими потерями, которые понесла украинская экономика за 100 дней войны, пишет Фокус в статье "Без экспорта и налогов. Как выживает экономика Украины после 100 дней войны".

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Если на начало июня 2022 года российские оккупанты контролировали около 20% территории Украины (125 тыс. кв км), то прогнозируемые потери экономики по итогам года оцениваются масштабнее — от 20% до 60%.

В частности, в Центре экономической стратегии (ЦЭС) прогнозируют падение ВВП на ​​35%. В инвесткомпании Concorde Capital — на 25-45%.

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Без экспорта и налогов. Как выживает экономика Украины после 100 дней войны

По оценке Виктора Шулика, директора департамента управления проектами РА IBI-Rating при условии скорого завершения войны и сохранения международной поддержки спад экономики будет в пределах 30-40%. Однако, это скорее оптимистический сценарий. Ведь собеседник Фокуса не исключает, что в случае если война продлится долго и разрушение украинской инфраструктуры продолжится, потери ВВП в 2022 году могут достичь 60% и более. В этом случае восстановление страны может затянуться на десятилетия.

Ранее Фокус писал, что по прогнозам экспертов доходы украинцев до довоенного уровня будут восстанавливаться в течение 3-5 лет.

Напомним, эксперты считают, что борьба с безработицей должна стать приоритетом в работе украинского правительства во время войны.