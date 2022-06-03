Без экспорта и налогов. Как выживает экономика Украины после 100 дней войны

Падение ВВП, почти полный отказ от экспорта и снижение импорта, новые долги, проблемы с курсовой стабильностью и галопирующая инфляция. Вот главные экономические проблемы Украины, накопившиеся с начала вторжения РФ. Как с ними справляется страна?

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Российское вторжение заметно подорвало украинскую экономику. Александр Паращий, руководитель аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital, называет следующие связанные с войной негативные факторы:

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отток населения и существенное уменьшение доходов, что снизило потенциал внутреннего потребления на 20-25%

разрушение промышленных предприятий, что привело к сокращению потенциала промышленного производства на 25-30%.

блокировка портов Россией, из-за чего экспортный потенциал снижается наполовину

фактическое обнуление инвестиций, на годы замедляющее экономический рост

Виктор Шулик, директор департамента управления проектами РА IBI-Rating отмечает, что в период войны ВВП Украины сократился вдвое или даже более в силу следующих факторов:

пересмотр фискальной политики (налоговые льготы)

временная потеря части территории с развитой промышленностью и агросектором

прекращение работы отдельных предприятий на подконтрольной территории или в зоне боевых действий, в том числе из-за повреждений и ухудшения логистики

курсовая политика, неблагоприятна для украинских экспортеров

На дне. Экономика Украины рухнула, но приспосабливается к новым условиям

На начало июня российские войска контролируют около 20% территории Украины – 125 тыс. кв км. Ожидаемые потери экономики по итогам года выглядят масштабнее — от 20% до 60%. В Центре экономической стратегии (ЦЭС) согласны с оценкой в ​​35%. В Concorde Capital прогнозируют падение в реальном выражении от 25 до 45%.

"Если война закончится скоро, а международная поддержка сохранится, то спад экономики будет в пределах 30-40%, — продолжает Виктор Шулик. — Многое будет зависеть от того, получить ли Украина доступ к замороженным резервам Центробанка и другим активам РФ, обновится ли ​​логистика, каким будет режим торговли с основными партнерами, ситуация с безопасностью и т.д.".

Виктор Шулик не исключает, что если война продлится долго и разрушение инфраструктуры продолжится, потери ВВП в 2022 году могут достичь 60% и более.

[ + – ] Если разрушение украинской инфраструктуры продолжится, ВВП в 2022 году может упасть на 60% Фото: Getty Images [ + – ] Если разрушение украинской инфраструктуры продолжится, ВВП в 2022 году может упасть на 60% Фото: Мария Бабенко [ + – ] Если разрушение украинской инфраструктуры продолжится, ВВП в 2022 году может упасть на 60% Фото: Мария Бабенко [ + – ] Если разрушение украинской инфраструктуры продолжится, ВВП в 2022 году может упасть на 60% Фото: Getty Images [ + – ] Если разрушение украинской инфраструктуры продолжится, ВВП в 2022 году может упасть на 60% Фото: Getty Images

Но есть и хорошее. Эксперты говорят об адаптации экономики к новым, военным условиям.

"Сейчас украинская экономика стабилизировалась на определенном, меньшем чем до войны, уровне — предприятия на относительно безопасных территориях возобновляют работу, часть работников возвращается в северные и центральные области", — комментирует Максим Самойлюк, младший экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС).

Однако быстрого восстановления ждать не стоит. По словам Александра Паращия, даже в случае скорого окончания войны, экономика Украины будет выходить на довоенные уровни 5-6 лет.

Валютные дела. Как держится платежный баланс Украины в условиях войны

"Судя по данным НБУ на начало мая, с платежным балансом ситуация выглядит лучше, чем с экономикой, однако НБУ все же приходится финансировать дисбалансы за счет резервов, – комментирует Виктор Шулик. – Украина получает значительную грантовую помощь, а объемы импорта товаров и услуг уменьшились почти пропорционально сокращению экспорта. В то же время, рост заимствований и отток капитала создают дополнительные угрозы как нацвалюте, так и макроэкономической стабильности".

Некоторые эксперты предупреждают об опасности перекосов в экспортно-импортном балансе. Максим Самойлюк отмечает, что экспорт товаров и услуг в марте-апреле 2022 года уменьшился на 45% по сравнению с мартом-апрелем 2021 года, тогда как импорт за этот период просел на 36%.

Как отмечает Максим Самойлюк, импорт возобновляется быстрее экспорта: в апреле по сравнению с мартом он вырос почти на 30%, в то время как экспорт увеличился только на 5%.

Импорт с начала войны сдерживало то, что доступ к валютному рынку имели только поставщики критических товаров, перечень которых содержится в постановлении Кабмина.

В целом, ситуацию с платежным балансом спасают зарубежные партнеры. Самойлюк уточняет: Украина имеет профицит текущего счета платежного баланса именно за счет существенных поступлений грантовых средств и гуманитарной помощи.

Доллар по 29 и доллар по 38. Почему в стране "двойной" курс

Курсовую стабильность поддерживает в стране все 100 дней войны вовсе не экспорт-импорт, а Национальный банк Украины, который установил и не менял фиксированный курс гривны для операций на межбанковском валютном рынке (29,25 UAH/USD). Но перекос в сторону покупки валюты на рынке заставлял НБУ проводить все чаще интервенции по продаже валюты. Это вело к истощению резервов.

"Девальвационные ожидания граждан и бизнеса неустойчивы и чувствительны к развитию военной ситуации, в частности, к оперативным изменениям на фронте, и другим ситуативным факторам. Как следствие, интервенции Национального банка по продаже валюты выросли с $2 млрд. в среднем за месяц в марте-апреле до $3,4 млрд. в мае. Также в мае увеличилась разница между курсом наличного рынка и официальным, что усилило негативные эффекты для экономики от системы множественных курсов, обусловленной ограничениями на операции с валютой и трансграничные переводы", — говорят в Нацбанке.

И 2 июня НБУ принял кардинальное решение: увеличить учетную ставку с 10% до 25% годовых. Там уверены: если ставку не повышать, то остаются существенные риски для макроэкономической стабильности, а инфляция и девальвация будут съедать доходы и сбережения граждан.

[ + – ] Глава НБУ Кирилл Шевченко оправдывает повышение учетной ставки ускорением инфляции до 17% и тенденцией перетока гривневых активов в валюту Фото: НБУ

С другой стороны, такой отчаянно смелый шаг может и не привести к реализации задуманного Нацбанком сценария сдерживания инфляции и девальвации гривны. Ведь, по мнению некоторых экспертов, такие шаги могут затормозить деловую активность в стране, где и так в период войны она идет с большим трудом.

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"Такое повышение ставки приведет к удорожанию государственных заимствований в 2,5 раза, соответственно, еще один болезненный удар по бюджету страны; к сверхприбылям банков и другим финпосредников во время войны (учетная ставка привязана к ставке по депозитным сертификатам, вложено сейчас под 200 млрд грн); к увеличению ставок по кредитам до 30% и более (прощай, государственная программа "5/7/9"); запустит инфляционно-девальвационную спираль; ухудшит и так плохой бизнес-климат", — перечислил риски резкого повышения учетной ставки Виталий Ломакович, советник министра финансов, основатель GROWFORD Institute.

Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов тоже считает, что радикальное повышение ставки чревато негативными последствиями.

"НБУ поднял ставку до 25%. Это слишком много. Резкие движения во время войны, когда экономика находится в хрупком состоянии, опасны", — отмечает Милованов.

Тем временем на розничном рынке в Украине курс гривны составляет USDUAH 35-37. И в то время как предприятиям-экспортерам приходится продавать валютную выручку по фиксированному курсу НБУ, граждане могут спокойно продавать валюту по установленному в банках и обменных пунктах курсу, что гораздо выгоднее официального. В НБУ давно идут рассуждения о том, что курс могут и отпустить, то есть, на межбанке не будет ограничений, однако пока рыночного курсообразования в стране все еще нет.

[ + – ] Граждане могут покупать и продавать наличную валюту по рыночному курсу, тогда как экспортеры продают доллар по 29,25 UAH/USD Фото: Фокус

Без налогов. Как в условиях войны выполняется госбюджет Украины

Даже в условиях войны экономика продолжает работать, а бизнес – платить налоги. По информации ГНС, в январе-мае 2022 года в сводный бюджет поступило 450,7 млрд грн, что на 20,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако для сопротивления агрессии России поступлений не хватает. Недофинансирование расходов оценивают в $5 млрд. в месяц.

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"Поступления бюджета из регулярных источников — мизерные по сравнению с потребностями — в апреле за счет налоговых, таможенных и других регулярных поступлений государство покрыло лишь 32% (54 млрд. грн.) расходов общего фонда бюджета, еще 13% – за счет грантов и более половины (54%) профинансировали заимствования, – говорит Максим Самойлюк. — Поэтому в дальнейшем растет важность иностранной финансовой помощи, которая станет спасительным кругом для украинской экономики".

Александр Паращий отмечает, что в госбюджет с начала войны удавалось собирать доходы за счет предоплаты дивидендов и налогов, и соответственно, в дальнейшем уровень сборов будет еще меньше. Собеседник Фокуса также подчеркивает, что основным источником финансирования станут внешние гранты и кредиты.

К слову, премьер Денис Шмыгаль говорит, что Украина уже получила помощи на $7 млрд., а в Нацбанке сообщили, что в июне Минфин ожидает поступления финансовой помощи в размере $4,8 млрд.

Тем временем Даниил Гетманцев, глава парламентского налогового комитета, в комментарии Фокусу сообщил, что в случае, если ситуация на фронте не ухудшится, дальнейшее снижение налоговых поступлений не ожидается, поскольку экономика уже восстанавливается.

Родина в долгу. Как растет внешний долг Украины в 2022 году

Несмотря на то, что для обороны Украине ежемесячно требуются дополнительные $5 млрд, внешний долг вырос незначительно. По информации Минфина, в начале мая 2022 года внешний государственный и гарантированный государством долг составил $58,44 млрд. – на $1,61 млрд. больше, чем в конце февраля.

"Практически неизменный долг в денежном эквиваленте — позитив, с другой стороны — свидетельство того, что объемы кредитов от международных партнеров могли бы быть и больше", — комментирует ситуацию Виталий Ваврищук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU. При этом эксперт отмечает, что с июня прирост госдолга будет заметнее, так как страны Большой семерки и ЕС уже финализируют свои пакеты помощи и более существенные кредиты будут поступать более регулярно.

[ + – ] Глава Минфина Сергей Марченко сообщил СМИ, что Украина в мае получила от партнеров до $2 млрд при необходимых $5 млрд Фото: "Минфин"

"Можно ожидать дальнейший рост внешнего долга, поскольку в иностранной финансовой помощи преобладают именно кредитные средства — доля грантов, не требующих дальнейшего возврата, составляет только около 40%", — отмечает Максим Самойлюк.

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Ситуацию с долговой нагрузкой усугубляет ожидаемое резкое сокращение ВВП в долларовом эквиваленте. "Если в 2021 году соотношение госдолга к ВВП составило около 50%, то в конце 2022 года оно может достигнуть диапазона 80-90%, что может вызвать беспокойство кредиторов", — предупреждает Виталий Ваврищук.

Однако, по его мнению, рост долговой нагрузки не создает заметных дополнительных расходов для бюджета, ведь большинство кредитов предоставляется под символическую процентную ставку, а сроки возврата превышают десять лет.