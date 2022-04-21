Критическое снижение. Как и кто может покупать валюту для импорта во время войны

Как после вторжения России в Украину работает межбанковский валютный рынок, как удовлетворяют заявки бизнеса на приобретение инвалюты для критического импорта и когда ждать послаблений — об этом Фокус узнал у экспертов.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

На вторжение России Национальный банк Украины молниеносно отреагировал введением ограничений на валютном рынке, которые перечислены в постановлении №18 "О работе банковской системы в период введения военного положения". В частности, постановление предусматривает, что представители бизнеса могут покупать инвалюту исключительно для оплаты товаров критического импорта. Как объясняют в НБУ, их перечень содержится в постановлении КМУ от 24 февраля 2022 года №153 и постоянно расширяется.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Согласно списку. Что в Украине считают критическим импортом

После февральских нововведений объем продаж валюты на межбанковском рынке резко сократился.

Если до войны там ежедневно продавали валюту на ориентировочную сумму $330-830 млн в эквиваленте, то сейчас объемы колеблются в диапазоне $35-220 млн. По покупке валюты схожая динамика. До войны ежедневный объем составлял около $340-580 млн, а после 24 февраля снизился до $25-210 млн.

"Ограничения, введенные в начале войны, почти остановили рынок. И дело не столько в объемах торгов, сколько в фактически остановленном свободном курсообразовании. Нацбанк поступил именно так, как и было нужно. Однако де-факто валютный рынок 24 февраля поставлен на паузу", — комментирует последствия принятых мер Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка.

[ + – ] До войны ежедневный объем покупки валюты составлял около $340-580 млн, а после 24 февраля снизился до $25-210 млн

Низкие объемы покупки валюты на межбанке прежде всего объясняются тем, что эта возможность теперь открыта не для всех.

"Бизнесменам сначала нужно доказать, что валюта необходима именно для покупки товаров критического импорта. Для этого можно, например, предоставить документацию, подтверждающую намерение покупки таких товаров из-за границы", — объясняет Игорь Чудовский, управляющий партнер АО "Чудовский и партнеры".

Как уже отмечалось выше, перечень товаров критического импорта содержится в приложении к постановлению КМУ №153. Игорь Чудовский объясняет, что такие товары делятся на 4 категории:

для сектора энергетики

для удовлетворения нужд Вооруженных Сил Украины

для обеспечения жизнедеятельности населения (отдельные продовольственные и пищевые товары, сырье для их производства, лекарства и медицинское оборудование, горюче-смазочные материалы и т.д.)

для обеспечения функционирования производственных предприятий (сырье или составляющие производственного цикла поставляемых товаров для внутреннего рынка или на экспорт)

Ожидаемо, продажа валюты бизнесом снизилась почти пропорционально покупке. Как объясняет Анна Золотько, главными продавцами по-прежнему остаются агропроизводители и металлурги и, помимо этого, заметно предложение от банков-нерезидентов. Тем не менее, предложение от экспортных отраслей ощутимо сократилось из-за войны.

Гибкий подход. Как постепенно смягчают ограничения на валютном рынке

Анна Золотько отмечает, что именно несоответствие цели покупки валюты ср списком критического импорта является почти единственной причиной отказа в продаже валюты на межбанке.

"Значительной проблемы в этом нет, ведь спрос на импорт, который не относится к товарам первой необходимости, существенно упал. Так что рынок был сбалансирован", — комментирует Золотько.

Тем не менее, опрошенные Фокусом эксперты рассказывают, что перечень товаров критического импорта вполне реально расширить.

"Можно попросить НБУ добавить определенный товар в перечень, оформив соответствующее заявление с обоснованием, почему этот товар критически необходим для Украины. Начиная с 24 февраля, перечень критического импорта уже неоднократно дополнялся, поэтому вполне реально, что в него включат и именно ваш товар", — советует бизнесменам Игорь Чудовский.

Анна Золотько подтверждает очень оперативные действия правительства, которое уже неоднократно пересматривало этот перечень, реагируя на нужды страны, волонтеров и т.д.

Важно

Нужные деньги. Как украинские компании получают кредиты под 0% во время войны

Продолжительное существование в режиме закрученных гаек вряд ли пойдет рынку на пользу. Как отмечает Золотько, все больше компаний предпринимают попытки возобновить бизнес, но и НБУ уже заявил о готовности смягчать ограничения.

"Фиксация обменного курса и сохранение административных ограничений на валютные операции будут оставаться важной предпосылкой для поддержания макроэкономической стабильности в Украине. В то же время, в долгосрочной перспективе такие меры обуславливают накопление макроэкономических дисбалансов", — отметил в недавнем выступлении глава Нацбанка Кирилл Шевченко. Он добавил, что по мере нормализации функционирования экономики и финансовой системы НБУ постепенно вернется к плавающему курсообразованию.

По мнению Анны Золотько, первые изменения можно ожидать уже в начале мая.

"Однако не стоит забывать, что ситуация на валютном рынке зависит от положения дел на фронте. Поэтому любые изменения там могут существенно корректировать прогнозы", — предостерегает собеседница Фокуса.