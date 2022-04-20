Нужные деньги. Как украинские компании получают кредиты под 0% во время войны

Бизнес в Украине нуждается в финансовой поддержке, ведь война не только нарушила цепи поставок, но и существенно сократила спрос на разных рынках. В банках говорят – кредитование есть, но чаще по госпрограммам и не для всех клиентов.

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Снижение экономической активности и потеря рабочей силы, конечно, повлияли на стабильность работы украинского бизнеса. Там жалуются на дефицит оборотных средств и сложности с финансированием текущих расходов.

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Между тем, в банках уже в феврале шел отток средств со счетов компаний. Снижался и размер выданных компаниям кредитов. По данным НБУ, на 1 марта по сравнению с 1 февраля объем кредитов, предоставленных субъектам хозяйствования, упал на 3% до 790,6 млрд. грн. Сумма же средств на счетах предприятий за этот же период сократилась на 7% до 695,5 млрд. грн.

Фокус выяснил, как банки во время войны кредитуют предприятия, и растет ли процент компаний, которые не могут рассчитаться по ранее полученным займам.

Старые долги. Как бизнес рассчитывается по кредитам во время войны

Война не могла не отразиться на возможностях бизнеса платить по кредитам. В банках говорят – влияние военного положения на компании есть и очень существенное.

"Многие предприятия оказались в зоне военных действий и существенно пострадали или даже уничтожены. Крайне негативно война повлияла на отдельные сегменты бизнеса, связанные с импортом или производством товаров длительного использования. Относительно неплохо чувствуют себя производители продовольствия, расположенные в западных регионах. Весь другой бизнес так или иначе страдает, по меньшей мере, от снижения спроса, как максимум – от прямых последствий российской агрессии", — рассказала Фокусу Татьяна Коляско, директор департамента по работе с бизнес-клиентами Юнекс Банка.

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По ее словам, качество обслуживания кредитов упало, и сейчас банки проводят очень серьезную работу с портфелями.

"Сейчас мы ищем наиболее комфортный и понятный обеим сторонам выход. Каникулами могут воспользоваться все наши клиенты, однако большинство – почти 80% – все же пытаются платить как минимум проценты, чтобы не увеличивать нагрузку в будущем", – говорит Татьяна Коляско.

Платить не обязательно: предлагают ли банки бизнесу кредитные каникулы

Чтобы спасти партнерские отношения с компаниями и помочь предприятиям в сложные времена, банки часто предлагают кредитные каникулы.

"Банк пошел навстречу клиентам и не применяет штрафные санкции или меры принудительного взыскания с начала военного положения до 1 июня 2022 года, однако это не освобождает от уплаты задолженности заемщиком. Запросы на реструктуризацию рассматриваются в индивидуальном порядке", – отмечает Орест Кореновский, исполнительный директор направления управления рисками Кредобанка.

Ощадбанк также ввел кредитные каникулы, они действуют до конца мая.

"На период кредитных каникул откладываются выплаты по телу кредитов и процентам. В настоящее время не будут применяться какие-либо штрафные санкции за неисполнение или неполное исполнение действующих кредитных договоров. Кредитные каникулы для всех клиентов начнутся автоматически, для их введения не нужно обращаться в банк", — сообщила директор департамента микро-, малого и среднего бизнеса Ощадбанка Наталия Буткова-Витвицкая.

И все же, несмотря на потерю доходов, компании пытаются рассчитываться по старым кредитам.

"В течение марта кредитными каникулами пользовались автоматически все клиенты, но вместе с тем мы получили сотни миллионов гривен погашения кредитного портфеля, несмотря на каникулы. Запросы на реструктуризацию есть, конечно, не массовые", — подчеркнула Оксана Куцоконь, директор департамента бизнес банкинга Райффайзен Банка.

Новые деньги. Как банки кредитуют бизнес в апреле 2022 года

В апреле банки уже смелее относятся к финансированию бизнес-клиентов. Если в марте почти всем клиентам в кредитовании отказывали, то в апреле начали выделять средства по кредитам, согласованным кредитным комитетом банка ранее.

"В основном сейчас финансируются ранее согласованные кредитные линии на покрытие кассовых разрывов. Это вполне нормальная ситуация с учетом военного положения. К тому же, очень существенно упал и спрос на кредитование, поэтому в целом на рынке сохранялся баланс. Сейчас спрос на новые кредиты постоянно растет, но по-прежнему, если отбросить льготные госпрограммы, финансируются, в основном, только ранее открытые кредитные лимиты", — пояснила Татьяна Коляско.

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В банках часто пытаются выделить сегменты бизнеса, которым доступно кредитование. Чаще речь идет об агробизнесе, но не только. "Ключевой приоритет для банка в кредитовании сегмента МСБ — предприятия агропромышленного комплекса, пищевой промышленности и ритейла. При поддержке со стороны государства такое финансирование — более обеспеченное", — говорит директор департамента корпоративного бизнеса банка "Пивденный" Александр Матюшенко.

В Райффайзен Банке сообщили: банк не прекращал новое кредитование.

"С первой недели войны мы предоставляли кредиты критическим для военного времени отраслям – аграриям, производителям и предприятиям по торговле продуктами питания, медицинскими препаратами, топливом", — рассказала Оксана Куцоконь. Она объясняет: сегодня банк рассматривает, в первую очередь, запросы на оборотные средства, в частности, на посевную.

В банках говорят, что больше кредитов выдается сейчас именно на оборотные средства. Таким образом, компании получают крайне нужное финансирование своей деятельности, что в условиях военного положения является весомой поддержкой.

"Оценивая спрос в распределении на оборотные средства и инвестиционные кредиты, отмечаем, что 70-80% запросов касается именно оборотных средств. При консультировании предприятий по релокации бизнеса мы учитывам то, что такие компании также, начиная деятельность на новом месте, нуждаются в дополнительных оборотных средствах", – пояснила Фокусу Наталья Буткова-Витвицкая.

Кредит под 0%: каковы условия государственной кредитной программы для бизнеса

В апреле многие банки работают по государственным программам, среди которых уже хорошо известная программа "Доступные кредиты 5-7-9%". По данным Минфина, только с 11 по 15 апреля банки выдали в рамках программы 2,77 млрд. грн.

Согласно условиям, кредит выдается сроком до 60 месяцев (по кредитам на реализацию инвестпроекта и рефинансирование задолженности); до 36 месяцев (по кредитам на пополнение оборотных средств и рефинансирование задолженности); до 6 месяцев (по кредитам на посевную кампанию 2022 года).

Ставка по программе "5-7-9%" – 0% годовых – на период военного положения + 1 месяц и 5% до конца срока кредитования для финансирования субъектов предпринимательства с целью предотвращения российской агрессии и преодоления ее последствий, от 7% до 5% годовых – для заемщиков размером годового дохода от хозяйственной деятельности до 50 млн. грн. и от 9 до 5% годовых – для заемщиков с размером годового дохода от хозяйственной деятельности более 50 млн. грн.

Напомним, из-за военного положения банки предложили бизнесу кредитные каникулы.

Для клиентов-физлиц в банках сейчас также действуют кредитные каникулы, однако там объясняют, что это не означает отмены долга, а только возможность оплатить по займу позже.