Временно без штрафов. Банки продлили срок действия кредитных каникул

Украинские банки массово вводят кредитные каникулы для тех, кто еще до войны получил кредит или регулярно пользуется кредитной картой. Однако кредитные каникулы не означают списания долга, просто за неуплату в военное время не будет начислен штраф.

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Военная агрессия РФ привела к высоким рискам ухудшения кредитных портфелей украинских банков, ведь массовые увольнения сотрудников компаний и прекращение работы предприятий привели к сложностям в выплатах кредитов заемщиками. Большинство банков предложило клиентам воспользоваться кредитными каникулами, однако срок действия такого предложения в некоторых банках был ограничен 31 марта.

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Какие банки продлили срок действия льготного периода по уплате кредитной задолженности для клиентов-физлиц?

Буква закона: как законодательство регулирует кредитный вопрос

Верховная Рада 15 марта приняла закон №2120-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о действии норм на период действия военного положения". Это важный документ, поскольку он изменил некоторые правила работы банков и небанковских финансовых учреждений. В частности, речь идет о кредитах для физических лиц.

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"Закон предусматривает, что на время действия военного положения и в тридцатидневный срок после дня его прекращения или отмены потребитель не будет нести ответственность перед кредитодателем в случае просрочки исполнения обязательств по потребительскому кредиту. Кроме того, в случае допущения такой просрочки потребитель освобождается, в частности, от обязанности уплаты кредитодателю неустойки (штрафа, пени) и других платежей, уплата которых предусмотрена договором о потребительском кредите за просрочку исполнения (неисполнение, частичное исполнение) потребителем обязательств по такому договору", – сообщили в Национальном банке Украины.

Благодаря новому закону, банкам не только запрещено начислять штрафы за неуплату по кредитам, но и увеличивать процентную ставку за пользование кредитом.

Правда, это не касается договоров, где предусмотрена плавающая ставка (часто таковы условия ипотечных договоров).

И все же в НБУ подчеркивают: задолженность никуда не исчезает, она только накапливается, если клиент пропускает ежемесячный обязательный платеж по кредиту. И если у заемщика есть финансовые возможности, лучше своевременно рассчитываться по обязательствам.

[ + – ] НБУ напоминает: "Кредитные каникулы – это отсрочка уплаты долга, а не его прощение"

"Важно, что новые правила не предусматривают отмену процентов за пользование кредитными средствами. Такое начисление правомерно со стороны кредитора. Кредитные каникулы – это отсрочка уплаты долга, а не его прощение", – подчеркивают в НБУ.

Какие банки ввели кредитные каникулы и насколько. Что это значит для заемщиков

Банки по-разному отреагировали на изменения в законодательстве. Одни установили кредитные каникулы на месяц, другие – на два или три месяца. Некоторые банки (например, ПриватБанк, а также "Универсал Банк" для карт проекта monobank) в марте вообще отменили проценты по кредитным картам. Однако такое решение было временным и ситуативным, и в апреле банки сообщили клиентам, что проценты по карточным кредитам возвращаются.

ПриватБанк вводит кредитные каникулы до 1 июня

"Экономический фронт тоже очень важен для победы. Поэтому с 1 апреля мы частично вернули некоторые тарифы, при этом снизив их по сравнению с довоенным уровнем. Так, сейчас установлен льготный размер кредитной ставки на уровне 1,7%, что вдвое меньше, чем до войны. Проценты будут начисляться и в мае, но до 1 июня по кредитным каникулам погашение платежа не будет обязательным", — сообщили в ПриватБанке новые условия по кредитным картам.

В этом же банке подтвердили, что с 1 марта 2022 года по 1 июня 2022 года ввели кредитные каникулы для физических лиц по всем кредитным картам. То есть, вносить обязательный минимальный платеж не обязательно, штрафа за неуплату не будет. Хотя в банке и убеждают клиентов продолжать гасить задолженность.

"Мы просим погашать задолженность хотя бы частично, ведь банк должен работать. Мы также продолжаем нести полную ответственность за депозиты украинцев, независимо от обстоятельств", — говорят в ПриватБанке.

[ + – ] В ПриватБанке до 1 июня по кредитным каникулам погашение платежа не будет обязательным Фото: Бизнес Цензор

В банке "Пивденный" Фокусу рассказали, что кредитные каникулы для физлиц действуют до 31 мая 2022 года.

"По кредитным картам кредитные каникулы введены на три месяца со следующим механизмом погашения: установлен обязательный минимальный платеж на уровне 0 грн; процентная ставка – без изменений, но проценты можно оплатить до 31 мая 2022; комиссии без изменений; срок действия кредитных лимитов автоматически продлевается до 31 мая 2022 года с сохранением режима автоматического снижения", — сообщил директор департамента розничного бизнеса банка "Пивденный" Игорь Фомичев.

ОТП Банк продлил кредитные каникулы по всем розничным кредитам до 30 апреля.

В банке отметили, что если клиенты не смогут внести минимальный плановый платеж по кредиту, согласно графику, его просрочка и внесение этой информации в кредитную историю не произойдет. А штрафы, пени или повышенная процентная ставка применяться не будут. Однако банк обращает внимание заемщиков, что кредитные каникулы не предусматривают освобождение от возврата кредитных средств и уплаты процентов за пользование ими, а только позволяют отложить дату платежа.

В Кредобанке Фокусу объяснили, что банк отменил начисление штрафов и пени за просрочку физическими лицами платежей по всем кредитам, а срок кредитных каникул — 90 дней (с 28 февраля по 1 июня 2022 года).

"Кредитные каникулы применяются к уплате основной суммы долга по всем выданным кредитам физическим лицам, за исключением кредитов под депозит", — рассказали в пресс-службе Кредобанка. Что касается кредитных карт, то в Кредобанке действует схема, по которой минимальный платеж за использование кредитных средств на кредитной карте составляет 0% от тела кредита плюс начисленные проценты и просроченные платежи за прошлые периоды.

Кредитные каникулы установлены банком автоматически до 1 июня и в дополнительных действиях со стороны клиентов нет необходимости.

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Таким образом, для большинства клиентов украинских банков в апреле и мае 2022 действуют льготные условия, когда можно пропустить платежи по кредиту. Однако это не означает отмены задолженности или полной отмены этих платежей или процентов. Кредитные каникулы – временная мера для поддержки клиентов, которые из-за военной агрессии не могут вовремя рассчитаться по кредиту.

Напомним, кроме кредитных каникул для физлиц в банках предоставляют возможность также бизнесу получить лояльные условия по погашению кредитной задолженности, а некоторым клиентам банки уже готовы выдавать новые кредиты для развития бизнеса.