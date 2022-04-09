Тимчасово без штрафів. Банки продовжили термін дії кредитних канікул

Українські банки масово запроваджують кредитні канікули для тих, хто ще до війни отримав кредит або регулярно користується кредитною карткою. Однак кредитні канікули не означають списання боргу, просто за несплату у воєнний час не нарахують штраф.

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Військова агресія РФ спричинила високі ризики погіршення кредитних портфелів українських банків, адже масові звільнення працівників компаній та припинення роботи підприємств призвели до складнощів у виплатах кредитів позичальниками. Більшість банків запропонувала клієнтам скористатися кредитними канікулами, проте термін дії такої пропозиції в деяких банках обмежили 31 березня.

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Які банки продовжили термін дії пільгового періоду зі сплати кредитної заборгованості для клієнтів-фізосіб?

Літера закону: як законодавство регулює кредитне питання

Верховна Рада 15 березня ухвалила закон №2120-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану". Це важливий документ, оскільки він змінив деякі правила роботи банків та небанківських фінансових установ. Зокрема, йдеться про кредити для фізичних осіб.

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"Закон передбачає, що на час дії воєнного стану та в тридцятиденний термін після дня його припинення або скасування споживач не нестиме відповідальності перед кредитодавцем у разі прострочення виконання зобов'язань за споживчим кредитом. Крім того, в разі допущення такого прострочення споживач звільняється, зокрема, від обов'язку сплати кредитодавцю неустойки (штрафу, пені) та інших платежів, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) споживачем зобов'язань за таким договором", — повідомили в Національному банку України.

Завдяки новому закону банкам не лише заборонено нараховувати штрафи за несплату за кредитами, а й збільшувати відсоткову ставку за користування кредитом.

Щоправда, це не стосується договорів, де передбачена змінювана ставка (часто такі умови іпотечних договорів).

І все ж у НБУ наголошують: заборгованість нікуди не зникає, вона тільки накопичується, якщо клієнт пропускає щомісячний обов'язковий платіж за кредитом. І якщо позичальник має фінансові можливості, краще вчасно розраховуватися за зобов'язаннями.

[ + – ] НБУ нагадує: "Кредитні канікули – це відтермінування сплати боргу, а не його прощення"

"Важливо, що нові правила не передбачають скасування відсотків за користування кредитними коштами. Таке нарахування правомірне з боку кредитора. Кредитні канікули — це відтермінування сплати боргу, а не його прощення", — наголошують у НБУ.

Які банки ввели кредитні канікули та наскільки. Що це означає для позичальників

Банки по-різному відреагували на зміни в законодавстві. Одні встановили кредитні канікули на місяць, інші — на два чи три. Деякі банки (наприклад, ПриватБанк, а також "Універсал Банк" для карт проєкту monobank) у березні взагалі скасували відсотки за кредитними картками. Проте таке рішення було тимчасовим та ситуативним, і у квітні банки повідомили клієнтам, що відсотки за картковими кредитами повертаються.

ПриватБанк запроваджує кредитні канікули до 1 червня.

"Економічний фронт теж дуже важливий для перемоги. Тому з 1 квітня ми частково повернули деякі тарифи, водночас знизивши їх, якщо порівняти з довоєнним рівнем. Так, зараз встановлено пільговий розмір кредитної ставки на рівні 1,7%, що вдвічі менше, ніж до війни. Відсотки нараховуватимуть і в травні, але до 1 червня за кредитними канікулами погашення платежу не буде обов'язковим", — повідомили в ПриватБанку нові умови щодо кредитних карток.

У цьому ж банку підтвердили, що з 1 березня 2022 року до 1 червня 2022 року запровадили кредитні канікули для фізичних осіб за всіма кредитними картками. Тобто вносити обов'язковий мінімальний платіж не обов'язково, штрафу за несплату не буде. Хоча в банку і переконують клієнтів продовжувати гасити заборгованість.

"Ми просимо погашати заборгованість хоча б частково, адже банк має працювати. Ми також продовжуємо нести повну відповідальність за депозити українців, незалежно від обставин", — кажуть у ПриватБанку.

[ + – ] У ПриватБанку до 1 червня за кредитними канікулами погашення платежу не буде обов'язковим Фото: Бізнес Цензор

У банку "Південний" Фокусу розповіли, що кредитні канікули для фізосіб діють до 31 травня 2022 року.

"За кредитними картками кредитні канікули введено на три місяці з таким механізмом погашення: встановлено обов'язковий мінімальний платіж на рівні 0 грн; процентна ставка — без змін, але відсотки можна сплатити до 31 травня 2022 року; комісії без змін; термін дії кредитних лімітів автоматично продовжується до 31 травня 2022 року зі збереженням режиму автоматичного зниження", — повідомив директор департаменту роздрібного бізнесу банку "Південний" Ігор Фомічов.

ОТП Банк продовжив кредитні канікули за всіма роздрібними кредитами до 30 квітня.

У банку зазначили, що, якщо клієнти не зможуть внести мінімальний плановий платіж за кредитом, згідно з графіком, його прострочення та внесення цієї інформації до кредитної історії не відбудеться. А штрафи, пеню чи підвищену процентну ставку не застосовуватимуть. Проте банк звертає увагу позичальників, що кредитні канікули не передбачають звільнення від повернення кредитних коштів та сплати відсотків за користування ними, а лише дозволяють відкласти дату платежу.

У Кредобанку Фокусу пояснили, що банк скасував нарахування штрафів та пені за прострочення фізичними особами платежів за всіма кредитами, а термін кредитних канікул — 90 днів (з 28 лютого до 1 червня 2022 року).

"Кредитні канікули застосовують до сплати основної суми боргу за всіма виданими кредитами фізичним особам, за винятком кредитів під депозит", — розповіли у пресслужбі Кредобанку. Щодо кредитних карток, то в Кредобанку діє схема, за якою мінімальний платіж за використання кредитних коштів на кредитній картці становить 0% від тіла кредиту плюс нараховані відсотки та прострочені платежі за минулі періоди.

Кредитні канікули встановлені банком автоматично до 1 червня і додаткових дій з боку клієнтів не потребують.

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Отже, для більшості клієнтів українських банків у квітні та травні 2022 року діють пільгові умови, коли можна пропустити платежі за кредитом. Однак це не означає скасування заборгованості або повне скасування цих платежів чи відсотків. Кредитні канікули — тимчасовий захід для підтримки клієнтів, які через військову агресію не можуть вчасно розрахуватися за кредитом.

Нагадаємо, крім кредитних канікул для фізосіб, у банках надають можливість також бізнесу отримати лояльні умови з погашення кредитної заборгованості, а деяким клієнтам банки вже готові видавати нові кредити для розвитку бізнесу.