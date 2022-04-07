Не менше ніж 4 тисячі на місяць. Який безумовний базовий дохід можуть встановити для українців

Безумовний базовий дохід — це сума, яка виплачується громадянам із державного бюджету у певній сумі та щомісяця. Фокус з'ясував, чи може уряд запровадити таку практику в Україні на період воєнних дій.

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В Україні розглядають можливість запровадити безумовний базовий дохід, щоб люди отримували фіксовану суму протягом тривалого часу. Про це сказав радник президента України з економічних питань Олег Устенко.

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"Такі виплати легко запровадити та складно скасувати", — каже Дмитро Боярчук, виконавчий директор аналітичного центру "CASE Україна". Фокус дізнався, наскільки реальною є така практика допомоги громадянам у складний період в Україні.

Де взяти гроші для безумовного базового прибутку: санкції допоможуть

Олег Устенко зазначає, що Україна сподівається отримати компенсацію із заморожених золотовалютних резервів Росії. Йдеться про $300 млрд, також джерелом для виплат громадянам безумовного базового доходу можуть стати заарештовані активи Путіна та його оточення.

Ця заява викликала певний скепсис у опитаних Фокусом економістів.

"Оскільки на заході шанують право приватної власності, такі вилучення можуть йти лише через суди. Я думаю, що це довгий процес. Теоретично заморожені $300-400 млрд можна використати. На практиці може нічого не вийти або вийти у набагато меншому обсязі. Гарантувати щось держава Україна не може", — каже експерт економічних програм Українського інституту майбутнього Данило Монін.

[ + – ] Експерти припускають, що сума безумовного базового доходу може бути від 4 до 15 тис. грн. Фото: Факти

Дмитро Боярчук застерігає: хоч би якими були обсяги компенсацій, вони колись закінчаться: "Це одноразові надходження. Можна припускати, що їх вистачить на багато років. Але це те саме, що закладати бомбу уповільненої дії під нашу економіку".

У питанні подарованих грошей має бути й чіткий термін, коли виплату таких коштів державою буде завершено. Наприклад, президент інвестиційної групи "Універ" Тарас Козак пропонує чітко обмежити термін виплати безумовного базового доходу: до завершення війни та плюс ще один місяць.

Що почім: про які суми виплат безумовного доходу йдеться

Радник президента Олег Устенко нічого не сказав про суми виплат українцям як безумовного базового доходу. Міжнародний досвід у такому питанні — надто строкатий, та й експерти розходяться в думках щодо цього.

Тарас Козак каже, що в Україні, якщо й запроваджувати безумовний базовий дохід, то сума має бути меншою за таку, яка дозволить покрити всі витрати громадянина протягом місяця. Він пропонує переглянути вартість споживчого кошика та спиратися на отриману після цього суму. За його словами, це більше 4 тис. грн.

"Я виходжу на 5 тис. грн", — каже Тарас Козак.

Дмитро Боярчук погодився потеоретизувати, яка сума грошей могла б стати безумовним базовим доходом в Україні, щоб покрити основні потреби людини: "Я думаю, що треба говорити про середню зарплату, 15 тис. грн. На мінімальну зарплату може і можна якось прожити, якщо є натуральне господарство. Але якщо людина живе у місті і має дітей, я думаю, що це проблематично", — розмірковує Боярчук.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року мінімальна зарплата в Україні – 6500 грн.

Данило Монін каже, що краще було б підтримувати фінансово не всіх, а тих, хто цього потребує: "Я скоріше схильний до базового доходу для тих, хто не зможе знайти роботу — як, наприклад, у березні, коли видавали 6,5 тис. грн тим, хто втратив роботу. Такого плану безумовний базовий дохід, я можу підтримати. Але не у масштабі країни".

Експерт у сфері публічних фінансів Олександра Бетлій також вважає, що державі слід приділити увагу ефективній програмі адресної соціальної допомоги, а не роздавати гроші всім.

Ризики безкоштовного сиру: безумовний базовий дохід як загроза економіці

Введення в Україні безумовного базового доходу неоднозначно вплине на економіку країни загалом, вважає Тарас Козак. Він та інші експерти висловлюють застереження, що, отримавши регулярний прибуток без зусиль, люди втратять інтерес до роботи.

"Там ціла низка підводних каменів та сумнівних моментів. Про стимули: якщо є базовий дохід — навіщо працювати? Праця та залучення робочої сили в економіку країни — це одна з основ. Не дарма зараз усі так переживають, що робоча сила виїжджає із країни", — наголошує Дмитро Боярчук.

[ + – ] Якщо зростання споживання не підтримується зростанням внутрішнього виробництва, це перетворюється на зростання імпорту та, відповідно, на зростання торговельного дефіциту

Економісти підтверджують: збільшення доходів призведе до зростання споживання, і це начебто добре для ВВП, але все так просто.

"Зростання споживання — це добре. Але якщо це зростання споживання не підтримується зростанням внутрішнього виробництва, це перетворюється на зростання імпорту та, відповідно, на зростання торговельного дефіциту. Як наслідок, це все перетворюється на девальвацію", — застерігає Боярчук.

Данило Монін також має побоювання щодо зростання споживання: "Бачите, яка проблема: я пішов у магазин купити українські макарони — а їх немає. Потрібно піднімати наше власне виробництво. Інакше нам будуть давати гроші — і вони йдуть на імпорт. Таким чином, економіка не розвивається.

Нагадаємо, через війну ринок праці в Україні переживає стрімке падіння, а кількість резюме різко перевищує кількість відкритих у країні вакансій у компаніях. Також Фокус писав, що внаслідок вторгнення в Україну агресора РФ падіння ВВП у березні може сягнути 40%.