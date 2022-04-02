В Україні хочуть запровадити безумовний дохід. Щомісячна сума не уточнюється, — радник президента
Але Олег Устенко повідомив, що якусь регулярну виплату українці отримуватимуть упродовж "тривалого часу".
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Радник президента України з економічних питань Олег Устенко в ефірі телемарафону "Україна 24" заявив, що український уряд розглядає можливість запровадження безумовного базового доходу для населення.
Це означає, що кожен громадянин отримуватиме якусь суму щомісяця, без будь-яких умов і необхідності відпрацьовувати отримані гроші. Але Устенко не уточнив, коли очікується початок цих виплат і про яку суму йдеться.
"Розглядається можливість запровадження так званого безумовного доходу для населення протягом тривалого часу — те, що обговорювалося до війни, але не знаходило підтримки, зараз воно повинно і буде працювати. Це питання не просто розглядається, ми вже маємо розуміння, куди рухатися в цьому напрямі", — сказав Устенко.
Виплати безумовного доходу виділятимуться протягом "тривалого часу", також очікується підтримка підприємців.
"Ми розуміємо, що багато інвесторів підтвердили, що вони заходитимуть в Україну, але потрібно розраховувати на контрибуції та репарації, які ми отримуватимемо від Російської Федерації", — зазначив Устенко.
Також радник заявив, що в майбутньому українці можуть розраховувати на значні інвестиції в Україну, у тих розмірах, "які раніше бачила Східна Європа".