В Украине хотят ввести безусловный доход. Ежемесячная сумма не уточняется, - советник президента

Но Олег Устенко сообщил, что некую регулярную выплату украинцы будут получать в течение "длительного времени".

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Cоветник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телемарафона "Украина 24" заявил, что украинское правительство рассматривает возможность введения безусловного базового дохода для населения.

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Это значит, что, каждый гражданин будет получать некую сумму ежемесячно, без каких-либо условий и необходимости отрабатывать полученные деньги. Но Устенко не уточнил, когда можно ожидать начала этих выплат и о какой сумме идет речь.

"Рассматривается возможность введения так называемого безусловного дохода для населения в течение длительного времени — то, что обсуждалось до войны, но не находило поддержки, сейчас оно должно и будет работать. Этот вопрос не просто рассматривается, у нас уже есть понимание, куда двигаться в этом направлении", — сказал Устенко.

Выплаты безусловного дохода будут выделяться в течение "длительного времени", также ожидается поддержка предпринимателей.

"Мы понимаем, что многие инвесторы подтвердили, что они будут заходить в Украину, но нужно рассчитывать на контрибуции и репарации, которые мы будем получать от Российской Федерации", – отметил Устенко.

Также советник заявил, что в будущем украинцы могут рассчитывать на значительные инвестиции в Украину, в тех размерах, "которых ранее видела Восточная Европа".