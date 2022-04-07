Не меньше 4 тысяч в месяц. Какой безусловный базовый доход могут установить для украинцев

Безусловный базовый доход — это сумма, которая выплачивается гражданам из государственного бюджета в определенной сумме и ежемесячно. Фокус выяснил, может ли правительство ввести такую практику в Украине на период военных действий.

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В Украине рассматривают возможность ввести безусловный базовый доход, чтобы люди получали фиксированную сумму на протяжении длительного времени. Об этом сказал советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

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"Такие выплаты легко ввести и сложно отменить", — говорит Дмитрий Боярчук, исполнительный директор аналитического центра "CASE Украина". Фокус узнал, насколько реальна такая практика помощи гражданам в сложный период в Украине.

Где взять деньги для безусловного базового дохода: санкции помогут

Олег Устенко отмечает, что Украина надеется получить компенсацию из замороженных золотовалютных резервов России. Речь идет о $300 млрд, также источником для выплат гражданам суммы безусловного базового дохода могут стать арестованные активы Путина и его окружения.

Это заявление вызвало некоторый скепсис у опрошенных Фокусом экономистов.

"Поскольку на Западе чтут право частной собственности, подобные изъятия могут идти только через суды. Я думаю, что это долгий процесс. Теоретически замороженные $300-400 млрд можно использовать. На практике может ничего не получиться, или получиться в гораздо меньшем объеме. Гарантировать что-то государство Украина не может", — говорит эксперт экономических программ Украинского института будущего Даниил Монин.

[ + – ] Эксперты допускают, что сумма безусловного базового дохода может быть от 4 до 15 тыс. грн Фото: Факты

Дмитрий Боярчук предостерегает: какими бы ни были объемы компенсаций, они когда- то закончатся: "Это одноразовые поступления. Можно предполагать, что их хватит на многие годы. Но это то же, что закладывать бомбу замедленного действия под нашу экономику".

В вопросе подаренных денег должен быть и четкий срок, когда выплата таких средств государством будет завершена. Например, президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак предлагает четко ограничить срок выплаты безусловного базового дохода: до завершения войны и плюс еще один месяц.ъ

Что почем: о каких суммах выплат безусловного дохода идет речь

Советник президента Олег Устенко ничего не сказал о суммах выплат украинцам в качестве безусловного базового дохода. Международный опыт в таком вопросе — слишком пестрый, да и эксперты расходятся во мнениях на этот счет.

Тарас Козак говорит, что в Украине, если и вводить безусловный базовый доход, то сумма должна быть меньше такой, которая позволит покрыть все расходы гражданина в течение месяца. Он предлагает пересмотреть стоимость потребительской корзины и опираться на полученную после этого сумму. По его словам, это больше 4 тыс. грн.

"Я выхожу на 5 тыс. грн", — говорит Тарас Козак.

Дмитрий Боярчук согласился потеоретизировать о том, какая сумма денег могла бы стать безусловным базовым доходом в Украине, чтобы покрыть основные потребности человека: "Я думаю, что нужно говорить о средней зарплате, 15 тыс. грн. На минимальную зарплату, может, и можно как-нибудь прожить, если есть натуральное хозяйство. Но если человек живет в городе и есть дети, я думаю, что это проблематично", — рассуждает Боярчук.

Напомним, с 1 января 2022 года минимальная зарплата в Украине — 6500 грн.

Даниил Монин говорит, что лучше было бы поддерживать финансово не всех, а тех, кто в этом нуждается: "Я скорее склонен к базовому доходу для тех, кто не сможет найти работу — как, например, в марте, когда выдавали 6,5 тыс. грн тем, кто потерял работу. Такого плана безусловный базовый доход я могу поддержать. Но не в масштабе страны".

Эксперт в сфере публичных финансов Александра Бетлий тоже считает, что государству следует уделить внимание эффективной программе адресной социальной помощи, а не раздавать деньги всем.

Риски бесплатного сыра: безусловный базовый доход как угроза экономике

Введение в Украине безусловного базового дохода неоднозначно повлияет на экономику страны в целом, считает Тарас Козак. Он и другие эксперты высказывают предостережение, что, получив регулярный доход без усилий, люди утратят интерес к работе.

"Там целый ряд подводных камней и сомнительных моментов. О стимулах: если есть базовый доход — зачем работать? Труд и вовлечение рабочей силы в экономику страны — это одна из основ. Не зря сейчас все так переживают, что рабочая сила выезжает из страны", — подчеркивает Дмитрий Боярчук.

[ + – ] Если рост потребления не поддерживается ростом внутреннего производства, это превращается в рост импорта и, соответственно, в рост торгового дефицита

Экономисты подтверждают: увеличение доходов приведет к росту потребления, и это вроде бы хорошо для ВВП, но не все так просто.

"Рост потребления – это хорошо. Но если этот рост потребления не поддерживается ростом внутреннего производства, это превращается в рост импорта и, соответственно, в рост торгового дефицита. Как следствие, это все переходит в девальвацию", — предостерегает Боярчук.

У Даниила Монина тоже есть опасения насчет роста потребления: "Видите, какая проблема: я пошел в магазин купить украинские макароны — а их нет. Нужно поднимать наше собственное производство. Иначе нам будут давать деньги — и они будут уходить на импорт. Таким образом, экономика не развивается".

Напомним, из-за войны рынок труда в Украине переживает стремительное падение, а количество резюме резко превышает количество открытых в стране вакансий в компаниях. Также Фокус писал, что в результате вторжения в Украину агрессора РФ падение ВВП в марте может достичь 40%.