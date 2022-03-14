єПідтримка в размере 6500 грн можно получить в течение 10 дней

Подать заявку на получение материальной помощи смогут украинцы из регионов боевых действий и только через приложение Дія.

Более двух миллионов украинцев подали заявки на получение финансовой помощи от государства, которое предусматривает единоразовую выплату в размере 6500 грн. Получить помощь смогут не все, а только жители тех регионов страны, которых коснулись боевые действия. Зачисление денег будет происходить на карту "єПідтримка", их можно потратить на любые товары и услуги. Об этом сообщили в ГП "Дія" в Telegram.

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Какие области подпадают под программу

Жители Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Киевской, Житомирской, Одесской, Волынской, Днепропетровской областей и города Киев смогут получить помощь от государства.

Кроме того, список областей может обновляться. Если же человек работает там, где происходят боевые действия, но его предприятие не зарегистрировано на территории, то он он не сможет получить 6500 грн. Потому что налоги оплачиваются в другом регионе.

В какой срок будут зачислены деньги

Средства приходят на счет в течение 10-ти дней после подачи заявки без учета выходных дней.

Есть ли ограничения в использовании матпомощи

Денежную помощь в рамках "єПідтримки" можно будет потратить на любые товары или услуги. Также деньги можно будет снять с карты либо перевести на другой банковский счет.

В программе принимают участие все банки, подключенные к поддержке: Monobank, Альфа-банк, ПриватБанк, А-Банк, Сбербанк, Укргазбанк, Raiffeisen Bank, Банк Восток, IdeaBank, izibank, ПУМБ

Услуга єПідтримка работает исключительно в приложении "Дія"

Чтобы получить 6500 грн от государства, установите Дія на свой смартфон — зайдите в приложение — нажмите Услуги — єПідтримка — Получить помощь.

Напомним, 13 марта в приложении "Дія" запустили радио. Теперь каждый пользователь, у которого в городе не работают обычные радиостанции, сможет послушать проверенную информацию в пролижение.

Ранее, 10 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинцы смогут оформить заявку на возмещение ущерба за поврежденное имущество в "Дія". Кроме того, в приложении появится временное цифровое удостоверения для тех украинцев, которые во время боевых действия остались без документов.