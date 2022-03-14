єПідтримку в розмірі 6500 грн можна отримати протягом 10 днів

Подати заявку на отримання матеріальної допомоги зможуть українці з регіонів бойових дій і лише через програму Дія.

Понад два мільйони українців подали заявки на отримання фінансової допомоги від держави, яка передбачає одноразову виплату в розмірі 6500 грн. Отримати допомогу зможуть не всі, а лише мешканці тих регіонів країни, яких торкнулися бойові дії. Зарахування грошей відбуватиметься на картку "єПідтримка", їх можна витратити на будь-які товари та послуги. Про це повідомили в ДП "Дія" в Telegram.

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Які області підпадають під програму

Жителі Чернігівської, Сумської, Харківської, Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Донецької, Луганської, Київської, Житомирської, Одеської, Волинської, Дніпропетровської областей та міста Київ зможуть отримати допомогу від держави.

Також список областей може оновлюватися. Якщо ж людина працює там, де відбуваються бойові дії, але її підприємство не зареєстроване на території, то вона не зможе отримати 6500 грн. Тому що податки сплачуються в іншому регіоні.

У який термін будуть зараховані гроші

Кошти надходять на рахунок протягом 10 днів після подання заявки без урахування вихідних днів.

Чи є обмеження у використанні матдопомоги

Грошову допомогу у межах "єПідтримки" можна буде витратити на будь-які товари чи послуги. Також гроші можна буде зняти з картки або переказати на інший банківський рахунок.

У програмі беруть участь усі банки, підключені до підтримки: Monobank, Альфа-банк, ПриватБанк, А-Банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Raiffeisen Bank, Банк Схід, IdeaBank, izibank, ПУМБ

Послуга єПідтримка працює винятково в додатку "Дія"

Щоб отримати 6500 грн від держави, встановіть Дію на свій смартфон — зайдіть у програму — натисніть Послуги — єПідтримка — Отримати допомогу.

Нагадаємо, 13 березня у додатку "Дія" запустили радіо. Тепер кожен користувач, у якого в місті не працюють звичайні радіостанції, зможе послухати перевірену інформацію у додатку.

Раніше, 10 березня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що українці зможуть оформити заявку на відшкодування збитків за пошкоджене майно в "Дії". Крім того, у додатку з'явиться тимчасове цифрове посвідчення для тих українців, які під час бойових дій залишились без документів.