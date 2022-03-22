Можна не платити. Які пільгові умови за кредитами пропонують банки під час війни

Банки України скасували пеню та штрафні санкції за протерміновані виплати за позиками. У березні банки дають змогу не платити за кредитами фізичних осіб. Проте наголошують: якщо є можливість, краще розраховуватись за кредитом вчасно.

Фінансовий сектор в умовах воєнного стану досить швидко перейшов на "військові рейки", а отже клієнти отримали певні пільги у питанні виплати раніше отриманих у банках позик. Наприклад, ПриватБанк, який активно нараховував українцям кредитні лінії на картки, з 1 березня запровадив кредитні канікули за всіма кредитними картками.

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"Пільгові умови договору без обов'язкового мінімального платежу діють до 1 червня 2022 року за кредитними картками: Картка Універсальна, Картка Універсальна Gold і преміальними картками. Кредитні канікули діятимуть і за картками, які мали протермінування зобов'язань терміном до 90 днів включно. На період кредитних канікул клієнти можуть вносити кошти на кредитну картку за власним бажанням", — йдеться у повідомленні банку. Інші банки також підключилися до надання спеціальних умов погашення споживчих позик.

Пільгові умови: у якому разі фізособи можуть не платити за кредитом

Банки отримали можливість надати клієнтам відтермінування сплати заборгованості за кредитом завдяки постанові НБУ №23 від 25 лютого 2022 року, в якій вказується, що Національний банк дозволив банкам не враховувати несплату за кредитами як протермінування протягом дії воєнного часу та 30 днів після цього, якщо несплата пов’язана з російською агресією.

"Національний банк рекомендував банкам України встановити, як мінімум, на період до 31 березня 2022 так звані "кредитні канікули" для всіх клієнтів-фізичних осіб банків, які мають кредити чи заборгованість за кредитними картами. Національний банк встановлює мінімальні вимоги, яким мають слідувати всі банки, при цьому кожен банк може встановити свої більш лояльні умови за власним бажанням", — пояснив Фокусу член правління з розвитку роздрібного бізнесу "ОТП Банку" Олег Клименко.

Тобто зараз, під час воєнного стану та протягом 30 днів після нього, банки мають право встановити для клієнтів лояльні умови, що дозволяють не сплачувати за кредитом, і ніяких штрафів за це клієнту нараховано не буде.

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"Банк не застосовуватиме жодних штрафних санкцій у разі несвоєчасного внесення обов’язкового платежу. Ми працюємо над розширенням підтримки наших клієнтів в умовах воєнного стану", — повідомили Фокусу в "Креді Агріколь Банку".

Також не загрожує позичальникам і відкриття виконавчих впроваджень стосовно вилучення майна через прострочену заборгованість.

"Відповідно до вимог НБУ, Кредобанк не розраховує протермінування при простроченні платежів за кредитами, які мали бути здійснені клієнтом, протягом дії воєнного стану та ще протягом 30 днів після його завершення, не нараховує штрафи чи пеню за невиконання або неналежне виконання позичальниками своїх зобов’язань за укладеними договорами з кредитних і лізингових операцій. Також банк не вчинятиме жодних інших заходів, спрямованих на погашення протермінованої заборгованості за укладеними договорами з кредитних і лізингових операцій за рахунок коштів/майна позичальників", — каже Орест Кореновський, виконавчий директор напрямку управління ризиками Кредобанку.

[ + – ] У березні платіж за кредитом можна не вносити Фото: Getty Images

"Кожен банк регулює послаблення щодо споживчих кредитів на свій розсуд, за винятком обумовлених НБУ законодавчих обмежень щодо заборони на збільшення процентних ставок, на застосування штрафних санкцій", — зауважив директор департаменту роздрібного бізнесу банку "Південний" Ігор Фомічов.

Кредитні умови: березневі платежі переносяться на квітень

Те, що НБУ дозволив банкам встановлення кредитних канікул для клієнтів, зовсім не означає, що в усіх абсолютно банках діють однакові умови для позичальників. Проте усі опитані Фокусом банки підтвердили, що в березні платіж за кредитом можна не вносити.

У банках уточнюють — платіж переноситься на квітень, а не скасовується взагалі.

"Варто звернути увагу, що продовжується нарахування відсотків за кредит, і прощення боргу не відбувається. Тому клієнтам, які мають можливість внести свої платежі за кредитами, варто це зробити для того, щоб не збільшувався борг за кредитом. Після оплати такого платежу він буде прийнятий і зарахований у погашення кредиту", — наголошує Олег Клименко.

Загалом банки готові не тільки до перенесення терміну сплати за кредитом, але й тимчасово скасувати так зване договірне списання, коли сума боргу списується з поточного рахунку клієнта автоматично.

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"Кредобанк ухвалив рішення не здійснювати автоматичне договірне списання коштів із поточних рахунків клієнтів на погашення заборгованості (сума кредиту та проценти), зокрема черговими платежами, за договорами про споживчі кредити, а саме: кредити готівкою, іпотечні кредити, кредити на авто та / або під заставу авто. При цьому не нараховуватиметься пеня та інші штрафні санкції за протермінування клієнтами оплати за кредитними договорами", — пояснив Орест Кореновський.

У банках також кажуть, що кредитні канікули встановлюються автоматично, тобто для отримання відтермінування сплати за кредитами немає потреби звертатися до банку.

"Що стосується іпотеки, автокредитів і кредитів готівкою, то такі позичальники з 1 березня по 31 травня звільняються від сплати тіла кредитів і процентів. Кредитні канікули розпочинаються в автоматичному режимі, для їх запровадження не потрібно звертатися до банку", — повідомили Фокусу в Ощадбанку. А ще в банках кажуть, що пільгові умови погашення позик є однаковими для усіх клієнтів по всій території України. Тобто немає різниці, обслуговувався клієнт у Харкові чи в Тернополі, всюди у країні діють особливі умови за кредитами.

Особливості виплати боргу: скільки і де платити за кредитом

За словами Ігоря Фомічова, за кредитними картками банку "Південний" введено на три місяці обов’язковий мінімальний платіж на рівні 0 грн, процентна ставка лишається без змін, а термін дії кредитних лімітів автоматично подовжується до 31 травня 2022 року зі збереженням режиму автоматичного зниження.

"За споживчими кредитами, зокрема іпотечними, на три місяці встановлено наступний механізм погашення: платіж за основною сумою боргу становить 0 грн; чергові платежі за тілом кредиту за період канікул, враховуючи платіж за лютий 2022 року, можна сплатити до 31 травня 2022 року; проценти та комісії, нараховані за період дії кредитних канікул, можна сплатити до 31 травня 2022 року; термін дії кредитів, закінчення яких припадає на період до 31 травня 2022 року, крім кредитів за програмою "Кредит під депозит", подовжується до 31 травня 2022 року без додаткового підписання заяв, додаткових угод до кредитного договору, договорів поруки, застави, іпотеки", — каже Ігор Фомічов.

Якщо клієнт має можливість і бажання внести платіж за кредитом, методи сплати за позикою залишаються ті ж, що були раніше, — внесення коштів через касу або термінали банку (партнерів банку), переказування коштів із власного карткового рахунку на кредитний рахунок.

"Для всіх клієнтів доступні варіанти погашення кредитів через відділення банку (актуальний перелік відділень, які працюють можна отримати на офіційному сайті банку), через поповнення власної картки і подальше погашення через інтернет-банк банку або через мережу терміналів самообслуговування партнерів банку", — зазначив Олег Клименко.