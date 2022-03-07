"Альфа-Банк" Україна змінить підсанкційних російських акціонерів: що це означає

За даними банку, це потрібно для зняття репутаційних ризиків. Експерти кажуть – юридично це не виглядає, як продаж акцій банку.

Як повідомила пресслужба "Альфа-Банку" Україна, в межах чинного законодавства банк готує план зміни підсанкційних акціонерів (Михайло Фрідман та Пьотр Авен, — Фокус) для зняття репутаційних ризиків та забезпечення стабільної роботи банку в Україні.

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"Таким чином банк виконає вимоги та норми щодо виведення підсанкційних осіб з акціонерів банку. До формального оформлення всіх процедурних питань топменеджмент отримав повноваження приймати та погоджувати з НБУ рішення задля завершення переговорів з інвесторами, забезпечення стабільної роботи банку. Повноваження підсанкційних акціонерів на перехідний період заморожені, водночас відповідальність акціонерів за банк зберігається", — повідомили у банку.

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"Фактично це означає, що банк (акціонери й топменеджмент) визначить осіб, яким буде передано управління банком, і погодить з НБУ, що саме ці особи прийматимуть рішення в банку, в тому числі ті, які раніше приймали акціонери. Це можуть бути як нинішні менеджери банку (це найімовірніше), так і сторонні особи. Роль НБУ у процесі виглядає як активний учасник – без попередніх консультацій, хто може бути такими особами – неможливо обійтися", — прокоментував асоційований експерт CASE Україна Євген Дубогриз.

За його словами, передача банку підсанкційними російськими акціонерами іншим громадянам в управління юридично не виглядає як продаж, тож НБУ, скоріш за все, не буде йти за процедурою, яка передбачена при купівлі банка: перевіряти походження коштів, достатність коштів, оцінювати бізнес-модель.

"Найімовірніше, процес виглядатиме так. Банк узгоджує з НБУ осіб, що не мають негативної ділової репутації, і передає управління банком цим особам. Фактично, це свого роду "сліпий траст". Або не "сліпий" — в тому сенсі, що така передача може бути просто формальністю. Особливо, якщо цими особами будуть нинішні чи колишні топменеджери банка", — вважає Євген Дубогриз.

Він також каже, що раніше в Україні таких прецедентів передачі управління банком іншим особам ще не було.

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"Нацбанк разом з Кабміном та Мінфіном могли б декількома способами націоналізувати банк ("Альфа-Банк" Україна, — ред.), перевести його в державну власність або хоча в б державне управління. Але не схотіли цього робити. Скоріше за все, причина – це побоювання, що російські акціонери банка можуть спробувати певним чином дестабілізувати ситуацію в Україні – або через сам банк, який є системно важливим, або через інші активи, які частково належать їм. Наприклад, це оператор мобільного зв’язку "Київстар", — зауважив Євген Дубогриз.

Нагадаємо, Міністерство юстиції Латвії шукає рішення, щоб позбавити латвійського громадянства банкіра Петра Авена, включеного до списку санкцій США. Ключовий актив Петра Авена — російський "Альфа-Банк". В Україні працює дочірня структура банку — АТ "Альфа-Банк". Активи української "Альфи" на 1 січня 2022року становили 125,3 млрд грн, а портфель депозитів фізосіб — 48,9 млрд грн. (дані НБУ).

Головними акціонерами українського "Альфа-Банку" є Михайло Фрідман, Герман Хан (громадяни Ізраїлю та РФ), Олексій Кузьмічьов (громадянин РФ та Кіпру), Пьотр Авен (громадянин РФ та Латвії). Разом їм належить 83% акцій українського "Альфа-Банку".