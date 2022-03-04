"З 23 заводів не залишиться жодного". Що буде з ринком авто в РФ без автомобілів і запчастин

У перспективі РФ — Китай і відновлення будівництва радянських автомобілів.

Західні та японські автовиробники відкинули Росію після її військового вторгнення в Україну 24 лютого. Вони зупиняють роботу своїх заводів на території Росії, блокують постачання нових автомобілів і комплектувальних в РФ.

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"Європейський автопром там зникне. Росія відроджуватиме свої радянські автомобілі, або все піде на китайський лад", — сказав у коментарі Фокусу Олег Назаренко, голова Асоціації автомобільних імпортерів.

Бан із боку автовиробників

Американська компанія Ford 1 березня заявила, що в зв'язку з вторгненням Росії в Україну призупиняє операції до наступних вказівок.

"Ситуація змушує нас переоцінити наші операції у Росії", — написав CEO компанії Ford Motor Джим Фарлей.

Раніше Ford мав три заводи в Росії, компанія закрила їх у 2019-му році, зазначають у матеріалі The New York Times.

Група Volkswagen вирішила зупинити виробництво автомобілів у Росії — у Калузі та Нижньому Новгороді — до особливого розпорядження. Також припинили експорт авто в Росію. Водночас, автовиробник готовий виплатити допомогу постраждалим співробітникам із Росії.

General Motors призупинила експорт автомобілів у Росію до подальшого повідомлення, пише FOX Business.

"Зараз наші думки з народом України. Загибель людей — це трагедія, і наша головна турбота — це безпека людей у регіоні", — цитують заяву компанії.

Зазначають, що General Motors більше не виробляє автомобілі в РФ, проте, за даними Reuters, там продавали приблизно 3 тис. автомобілів на рік.

Шведський автовиробник Volvo Cars також заявив про зупинення постачання авто на російський ринок, пише Reuters.

"Volvo Cars не постачатиме автомобілі на російський ринок до особливого розпорядження", — зазначили в компанії.

Згідно з інформацією видання, Volvo минулого року продала Росії майже 9 тис. автомобілів.

Британські виробники елітних автомобілів Jaguar Land Rover та Aston Martin призупинили постачання автомобілів до Росії у вівторок, повідомляє Reuters.

"Нашою головною турботою є безпека та благополуччя наших партнерів і клієнтів у Києві та їхніх сімей. У цей важкий час ми залишаємось у тісному контакті з нашим місцевим дилером", — цитують заяву Aston Martin.

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Toyota планує зупинити виробництво на своєму російському заводі з п'ятниці, а імпорт автомобілів у країну вже зупинила на невизначений термін через збої в ланцюжку постачання, передає Reuters.

Mazda планує припинити експорт запчастин на її спільне підприємство у Владивостоці.

Honda зазначила, що призупинила експорт у Росію автомобілів і мотоциклів через труднощі з доставкою та оплатою.

Nissan заявив, що поки що продовжує роботу в Росії і стежить за ситуацією там.

Компанія Renault у Москві не працює до 5 березня у зв'язку з перебоями постачання, а завод у Тольятті відновив свою роботу у вівторок після короткої зупинки через брак напівпровідників, пише Automotive News Europe.

Renault рік тому отримала контрольний пакет акцій АВТОВАЗ, який раніше був державним. Це коштувало понад $2 млрд. За оцінками Bloomberg Intelligence, минулого року на частку Росії припало приблизно 5 млрд євро виторгу компанії, а приблизно 315 млн євро операційного прибутку під загрозою. Акції Renault різко впали минулого тижня. Видання стверджує, що ситуації для компанії немає хороших варіантів.

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"Я думаю, що з тих 23 заводів, які працюють у Російській Федерації, не залишиться жодного. Можливо, китайці залишаться. Те, що заводи закриваються — це відповідь світової спільноти на агресію Російської Федерації проти України", — розповів Фокусу Олег Назаренко.

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За його словами, Росія не зможе самостійно випускати автомобілі BMW або Ford або Peugeot із порушенням авторського права. Крім того, РФ не зможе замінити оригінальні запчастини на китайські.

"Крім того, імпорт автомобілів з Європи, з Америки теж закритий. Російська Федерація намагатиметься домовитися з китайськими виробниками, щоб вони приходили і створювали свої компанії", — прогнозує експерт.

Нагадаємо, найбільший виробник мікрочіпів у світі, тайванська компанія Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), вирішила повністю зупинити експорт своєї продукції в Росію, а також продаж її компаніям-постачальникам на російський ринок.