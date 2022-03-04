"Из 23 заводов не останется ни одного". Что будет с рынком авто в РФ без автомобилей и запчастей

В перспективе у РФ — Китай и возобновление строительства советских автомобилей.

Западные и японские автопроизводители отвергли Россию после ее военного вторжения в Украину 24 февраля. Они останавливают работу своих заводов на территории России, блокируют поставки новых автомобилей и комплектующих в РФ.

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"Европейский автопром там исчезнет. Россия будет возрождать свои советские автомобили, или все пойдет на китайский лад", — сказал в комментарии Фокусу Олег Назаренко, глава Ассоциации автомобильных импортеров.

Бан со стороны автопроизводителей

Американская компания Ford 1 марта заявила, что в связи с вторжением России в Украину приостанавливает операции до последующих указаний.

"Ситуация заставляет нас переоценить наши операции в России", — написал CEO компании Ford Motor Джим Фарлей.

Ранее у Ford было три завода в России, компания закрыла их в 2019-ом году, отмечают в материале The New York Times.

Группа Volkswagen решила остановить производство автомобилей в России — в Калуге и Нижнем Новгороде — до особого распоряжения. Также прекратили экспорт авто в Россию. Вместе с тем, автопроизводитель готов выплатить пособия пострадавшим сотрудникам из России.

General Motors приостановила экспорт автомобилей в Россию до дальнейшего уведомления, пишет FOX Business.

"Сейчас наши мысли с народом Украины. Гибель людей — это трагедия, и наша главная забота — это безопасность людей в регионе", — цитируют заявление компании.

Отмечают, что General Motors больше не производит автомобили в РФ, однако, по данным Reuters, продавали там около 3 тыс. автомобилей в год.

Шведский автопроизводитель Volvo Cars также заявил о приостановке поставок авто на российский рынок, пишет Reuters.

"Volvo Cars не будет поставлять автомобили на российский рынок до особого распоряжения", — отметили в компании.

Согласно информации издания, Volvo в минувшем году продала России около 9 тыс. автомобилей.

Британские производители элитных автомобилей Jaguar Land Rover и Aston Martin приостановили поставки автомобилей в Россию во вторник, сообщает Reuters.

"Нашей главной заботой является безопасность и благополучие наших партнеров и клиентов в Киеве и их семей. В это трудное время мы остаемся в тесном контакте с нашим местным дилером", — цитируют заявление Aston Martin.

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Toyota планирует остановить производство на своем российском заводе с пятницы, а импорт автомобилей в страну уже остановила на неопределенный срок из-за сбоев в цепочке поставок, передает Reuters.

Mazda планирует прекратить экспорт запчастей на ее совместное предприятие во Владивостоке.

Honda отметила, что приостановила экспорт в Россию автомобилей и мотоциклов из-за трудностей с доставкой и оплатой.

Nissan заявил, что пока продолжает работу в России и следит за ситуацией там.

Компания Renault в Москве не работает до 5 марта в связи с перебоями поставок, а завод в Тольятти возобновил свою работу во вторник после короткой остановки из-за нехватки полупроводников, пишет Automotive News Europe.

Renault год назад получила контрольный пакет акций АвтоВАЗ, который раньше был государственным. Это стоило более $2 млрд. По оценкам Bloomberg Intelligence, в прошлом году на долю России пришлось около 5 млрд евро выручки компании, а примерно 315 млн евро операционной прибыли под угрозой. Акции Renault резко упали с прошлой недели. Издание утверждает, что сложившейся ситуации для компании нет хороших вариантов.

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"Я думаю, что из тех 23 заводов, которые работают в Российской Федерации, не останется ни одного. Может быть, китайцы останутся. То, что заводы закрываются — это ответ мирового сообщества на агрессию Российской Федерации против Украины", — рассказал Фокусу Олег Назаренко.

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По его словам, Россия не сможет самостоятельно выпускать автомобили BMW или Ford, или Peugeot с нарушением авторского права. Кроме того, РФ не сможет заменить оригинальные запчасти китайскими.

"Кроме того, импорт автомобилей из Европы, из Америки тоже закрыт. Российская Федерация будет пробовать договориться с китайскими производителями, чтобы они приходили и создавали свои компании", — прогнозирует эксперт.

Напомним, крупнейший производитель микрочипов в мире, тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), решила полностью остановить экспорт своей продукции в Россию, а также продажу ее компаниям-поставщикам на российский рынок.