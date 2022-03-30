Даже в военное время. Как и почему банки могут заморозить деньги на вашем счету

Во время военного положения банки не должны проверять источники происхождения средств, внесенных наличными на счет, если сумма меньше 400 тыс. грн. Но как выяснил Фокус, это вовсе не означает, что финмониторинг больше не интересуется легальностью средств клиента. И некоторые карты могут заблокировать.

Рада приняла изменения в закон, ослабившие некоторые требования к финмониторингу банков. Однако, как объясняют юристы, это не значит, что банки теперь не проверяют финансовые операции граждан и не блокируют счета, если есть подозрение на легализацию доходов, полученных преступным путем.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Экономика" в Facebook Подписаться

Как работает финмониторинг в военное время

Новое время требует новых решений. Тем более этот тезис актуален во время войны. Собственно, поэтому парламент 15 марта принял изменения в Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". В частности, на время военного положения банки не должны проверять источники происхождения средств при их внесении наличными на счет, если сумма меньше пороговой – 400 тыс. грн. Однако, как выяснил Фокус, это вовсе не означает, что финмониторинг банков больше не интересуется легальностью средств клиента.

Проверять или не проверять: новые нормы финмониторинга на период военного положения

В изменениях к закону говорится, что в течение действия военного положения (на период военного положения или до его отмены) "банк не принимает меры для установления источников происхождения средств при их внесении клиентом – физическим лицом в наличной форме на его текущий счет в размере, который соответствует пороговой финансовой операции, если такой клиент не предоставил по требованию банка соответствующие документы или сведения".

[ + – ] Согласно новым изменениям в законодательстве, банк может и не требовать у клиента справок об источниках происхождения средств, а просто заблокировать средства на счете Фото: pexels.com

Практически это означает, что не важно, есть ли у клиента подтверждение легального происхождения средств, которые он размещает на счете, или нет, банк не должен направлять запрос к клиенту в отношении источника или проводить самостоятельные действия по изучению источника доходов клиента.

"Нет, на период действия правового режима военного положения банки не должны принимать меры по установлению источников происхождения средств", – говорит Александр Камша, адвокат ЮФ "Ильяшев и Партнеры".

Однако подобная норма об отмене мер по проверке клиента и его источников доходов во время военного положения не означает, что банки отменили финмониторинг как таковой и прекратили вдруг проверять транзакции физлиц с наличными на сумму менее 400 тыс. грн. Ведь в изменениях к закону говорится, что

если банкам и запрещается устанавливать источник, то также запрещается потом разрешать клиенту свободно пользоваться такими непроверенными средствами.

"В случае, когда банком при внесении клиентом – физическим лицом наличных средств на текущий счет были запрошены документы о происхождении средств, однако клиент соответствующие документы не предоставил, банк не будет осуществлять дальнейшие меры для установления источников происхождения таких средств. Банк запретит расходные операции клиента с такими средствами, кроме их перевода на специальные счета, открытые НБУ для поддержки Вооруженных Сил Украины и/или для гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от действий государства-агрессора РФ, а также для приобретения облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации", – объясняет Александра Полякова, старший юрист Kinstellar.

Итак, с одной стороны, якобы клиентам свободно разрешили вносить на счет наличными до 400 тыс. грн, а с другой — в следующем абзаце закона №361 запретили свободно использовать внесенные наличными средства, если клиент не предоставил подтверждение их легальности.

Средства заблокированы: когда банк может блокировать деньги на счетах

Клиент одного из крупных украинских банков недавно на своей странице в Facebook рассказал, что банк заблокировал его счет из-за внесения на него наличными 60 тыс. грн и потребовал сообщить об источнике происхождения средств. В ответ на обращение клиента с вопросом, что происходит, менеджер банка направил ему ссылку на постановления НБУ №492 и №705, а также сообщил, что любое зачисление средств на счет, согласно этим постановлениям, банк может проверить.

[ + – ] Причины блокировки карты могут быть разными: например, проведение финансовой операции с криптовалютами Фото: Unsplash

Следовательно, хотя закон №361 говорит об отсутствии требования относительно источника происхождения при сумме до 400 тыс. грн, есть другие нормы, которые сейчас позволяют банкам проверять клиентов и требовать у них справки об источниках происхождения денег, которые они вносят на свои счета.

Хотя юристы уверены, что банки должны пользоваться первоисточником – то есть законом, а затем постановлениями НБУ, как подзаконными актами.

Адвокат, партнер АО "Ассирия" Дмитрий Куцевол говорит, что указанные в ответе клиенту банком постановления НБУ сейчас противоречат закону, однако, вероятно, из-за ситуации в Украине НБУ еще не успел их изменить.

"А банковские работники при осуществлении своих полномочий руководствовались банковскими инструктивными материалами, а не законодательными изменениями, потому и возникла такая ситуация с клиентом. Не думаю, что ситуация по блокированию счетов клиентам банков в подобной ситуации будет носить систематический характер, и НБУ приведет свои постановления в соответствие с законом", — уверен Дмитрий Куцевол.

Однако юристы говорят о еще одном аспекте вопроса – это несколько пороговых сумм в законе. Например, если для большинства операций это 400 тыс. грн., то для некоторых – 30 тыс. грн.

"Согласно статье 11 этого закона предусмотрена процедура надлежащей проверки операций, равных или превышающих 30 тыс. грн. в следующих случаях: 1) осуществление перевода без открытия счета в финансовом учреждении; 2) проведение финансовой операции с виртуальными активами (криптовалютами – Фокус). То есть, в таких случаях пороговая сумма финансового мониторинга снижается до 30 тыс. грн.", – объясняет Игорь Чудовский, управляющий партнер АО "Чудовский и партнеры".

Он также напоминает, что норма по пороговой сумме для обязательного подтверждения источника происхождения средств (400 тыс. грн.) может использоваться при наличии одного из следующих оснований:

финансовая операция осуществляется с лицом или финучреждением, зарегистрированным или находящимся в государству, которое не выполняет или ненадлежащим образом выполняет международные рекомендации по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем; финансовые операции политически значимых лиц, их семей и лиц, связанных с ними; финансовые операции по переводу средств за границу; финансовые операции с наличными деньгами.

Важно

Кредитные карты в военное время: какие банки изменили кредитный лимит

Подключают СБУ: как банки проверяют деньги клиентов

Согласно новым изменениям в законодательстве, банк может и не требовать у клиента справок об источниках происхождения средств, а просто заблокировать средства на счете, а также сообщить СБУ о вынесенном по операции подозрении (например, в финансировании терроризма). Далее, как указано в законе, СБУ проводит проверку, и если средства — легальные, то банк вскоре активы клиента разморозит.

"Денежные средства на счетах клиентов-физических лиц могут быть заморожены, если у банка подозрение, что внесенные клиентом банка – физическим лицом наличные средства являются активами, связанными с терроризмом. Вместе с тем банк должен сразу сообщить СБУ о собственном подозрении, и после проверки СБУ банк обязан разморозить активы не позднее следующего рабочего дня со дня поступления от Службы безопасности Украины информации о том, что подозрение банка не подтвердилось", — рассказал Фокусу Александр Камша.

[ + – ] Нет никаких гарантий, что финансовая операция не попадет под подозрение: особенно если речь идет об операциях с наличными на сумму 300-400 тыс. грн Фото: Pexels

В целом юристы подчеркивают: законодательно финмониторинг банков позволяет им использовать риск-ориентированный подход, а значит, нет никаких гарантий, что та или иная финансовая операция не попадет под подозрение: особенно речь идет об операциях с наличными на сумму 300-400 тыс. грн и выше.

"Относительно замораживания финансовым учреждением активов, в отношении которых возникло подозрение в их связи с терроризмом, его финансированием, распространением оружия массового уничтожения и его финансированием, то в данном случае финансовые учреждения при принятии соответствующего решения руководствуются положениями законодательства о финансовом мониторинге на основе риск-ориентированного подхода по отношению к клиентам и внутренними инструкциями, которые включают в себя довольно много факторов и анализа имеющейся информации", — отметил Игорь Чудовский.

Напомним, в начале 2022 года было запланировано внести изменения в законодательство, усиливающие нормы финансового мониторинга. Также Фокус писал, как именно банки отслеживают транзакции клиентов через терминалы.