В Налоговый кодекс Украины готовят десятки изменений: финмониторинг и 5% на доходы самозанятых

Применение РРО – лишь один из запланированных шагов детенизации, в Налоговый кодекс планируется внести десятки изменений. Фокус разбирался, чего ждать бизнесу и гражданам от новых налоговых инициатив власти.

Народные депутаты активно обсуждают с Кабмином, как можно изменить налоговую систему в Украине, обновив Налоговый кодекс. В приоритете — снижение уровня налогообложения доходов, введение налога на выведенный капитал (НнВК) в урезанном виде, возможность для самозанятых платить 5% налога на доходы.

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Налоговый кодекс: какие новые налоги могут ввести в Украине для бизнеса и граждан

Многое экономические эксперты предложения, в основном, поддерживают. Ключевой вопрос — будут ли все налоговые инициативы действительно приятны бизнесу и гражданам, или же, как всегда, есть подводные камни. Например, в виде тотального контроля над доходами граждан. Министр финансов Сергей Марченко еще летом анонсировал введение непрямого контроля доходов по расходам. Это — следующий шаг после амнистии капиталов.

[ + – ] Налоговый комитет ВРУ обсуждает с Кабмином объединение трех платежей в один — единого социального взноса (ЕСВ), налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и военного сбора Фото: Pixabay

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Глава налогового комитета Верховной Рады, народный депутат Даниил Гетманцев 20 декабря на конференции Украинского совета бизнеса анонсировал реформу прямых налогов. По его словам, налоговый комитет ВРУ обсуждает с Кабмином объединение трех платежей в один — единого социального взноса (ЕСВ), налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и военного сбора. Эффективную ставку налогообложения хотят снизить до 30% с последующим снижением по 1% ежегодно – вплоть до 25%. Эксперты оценивают такие инициативы положительно.

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Экономист и координатор экономических групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман отмечает: "Сейчас нагрузка на фонд оплаты труда составляет 22% ЕСВ, 18% НДФЛ, 1,5% военный сбор. То есть вместе номинал – 41%. Эффективная ставка, если посчитать, 34%".

Даниил Гетманцев также анонсировал налоговые "плюшки" для тех, кто будет добровольно подавать ежегодную налоговую декларацию. Есть и другие предложения.

"Например, мы предполагаем возможность уменьшения налогооблогаемого дохода на половину минимальной зарплаты, если на содержании налогоплательщика есть лицо старше 80 лет", — говорит глава профильного комитета.

В перечне инициатив — возможные налоговые вычеты затрат на туристические поездки по Украине, на аренду жилья. Конечно же, для реализации такой схемы все указанные затраты должны быть абсолютно белыми.

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Еще одна инициатива — семейное налогообложение, при котором можно использовать льготы родственников, которые не получают доход. Правда, в таком подходе есть свои минусы. Чтобы претендовать на какие-то льготы от государства, семья будет доказывать, что ее доходы – именно такие и полностью белые, в том числе, через подачу ежегодной декларации о доходах. К слову, законопроект №6539 "О домохозяйстве (домоэкономике)" 21 января был зарегистрирован в ВРУ.

Есть у парламентариев и другие смелые инициативы.

Фракция "Голос" зарегистрировала в Верховной Раде два законопроекта о снижении налогов на зарплаты, № 6548, 6549. Идея такая же, как у Гетманцева, — объединить зарплатные налоги. Однако ставку предлагают уменьшить до 20%.

В комментарии Фокусу народный депутат Ярослав Железняк поясняет: "Мое искреннее убеждение, что 20% – точно лучше, чем 25%. Но 25% – точно лучше, чем 40% или 34%, если мы говорим об эффективной ставке".

Он признает, что инициатива "Голоса" не содержит компенсаторов и приведет к снижению поступлений в казну государства — по расчетам фракции, на 50 млрд грн. ежегодно.

"Я считаю, налоговая реформа не может так называться, если есть компенсаторы. Потому что это — перенесение налогового бремени с одного на другого. Единственная возможность ввести компенсаторы для налоговой реформы — расширить налоговую базу. Условно, вывести людей из тени или дать возможность людям, которые хотят оплатить налоги, сделать это. Или создать дополнительные стимулы", — отметил Железняк.

Эксперты-экономисты тоже говорят о компенсаторах: если поступления в госбюджет уменьшатся и новые не появятся, нужно будет урезать статьи расходов государства.

Впрочем, практика показывает, что государство всегда может найти направления, откуда взять больше налогов и платежей. Это могут быть традиционные акцизы или рента, суммы поступлений от которых в госбюджет ежегодно растут.

"Нужно смотреть, на каких статьях бюджета можно сэкономить. Что касается социальных расходов — нужно провести верификацию. Потому что есть проблемы с адресностью. У нас довольно большая часть соцпомощи попадает не самым бедным", — предупреждает Владимир Дубровский, старший экономист CASE Украина.

ФОПы на зарплате: схему могут прикрыть

Даниил Гетманцев в СМИ уже сообщил о плане ограничить возможность юрлиц сотрудничать с ФОПами ІІІ групы, или так называемыми "зарплатными ФОПами". Речь идет о случаях, когда работодатель не оформляет сотрудника в штат, а сотрудничает с ним, как с физическим лицом-предпринимателем, хотя на самом деле речь идет о полной занятости в компании.

Ярослав Железняк, впрочем, уверен, что парламент никогда не пропустит законопроект, который исключит возможность оформлять сотрудников, как ФОПов.

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Олег Гетман и Владимир Дубровский называют компромиссным законопроект № 5054-1, призванный отделить настоящих фрилансеров от "зарплатных ФОПов", согласно четкому перечню критериев.

Дарина Марчак, руководитель Центра анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики, подчеркивает, что больше всего "зарплатных ФОПов" не в ІТ-сфере, а в торговле, и значительная часть розничных сетей тоже работают через фиктивных предпринимателей.

"Вопрос, будут ли и дальше разрешать ІТ работать с низким уровнем налоговой нагрузки (благодаря "Дия Сити", — ред.), а другим компаниям — нет? Делались ли расчеты, как будет реагировать ритейл на такие изменения: возьмут ли они сотрудников в штат или уменьшат их количество? Не приведет ли это к увеличению уровня безработицы?" — перечисляет ряд вопросов, на которые нужны ответы, Дарина Марчак.

Контроль над расходами: как будут контролировать граждан

В Министерстве финансов еще летом 2021 года анонсировали введение непрямого контроля за доходами по расходам. Документ до сих пор разрабатывают.

"Мы проекта еще не видели. Просили предоставить драфт — у них его еще нет. Обещали прислать нашей экспертной группе, как только будет", — говорит Олег Гетман.

Ранее от Минфина звучали тезисы о довольно мягкой модели — необходимости подтверждать происхождение денег исключительно при крупных покупках.

При этом Владимир Дубровский считает, что в Украине такой подход нарушает презумпцию невиновности и открывает для проверяющих огромное поле для коррупции.

Собственно, определенная модель контроля уже работает через финансовый мониторинг банков, которые обязаны проверять источник происхождения средств при покупках, например, недвижимости, автомобилей, земли. Как правило, изучаются документы о доходах банковских клиентов, если сумма сделки (банковской транзакции) превышает 250-300 тыс. грн.

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Нардеп Ярослав Железняк просто не верит, что озвученную Минфином инициативу косвенного определения доходов по расходам вообще получится провести через Верховную Раду, и подчеркивает: "У нас уже сейчас в банках есть финмониторинг". По его словам, потенциальные изменения не позволят государству привлекать больше средств в бюджет, ведь основные налоговые потери — не из-за скрытых доходов физлиц. Действительно, эксперты уже не раз анализировали ситуацию с недопоступлениями госбюджета и отмечали:

самые большие потери – это скрутки НДС, схемы с оптимизацией налогообложения крупными предприятиями, незаконные схемы на таможне и коррупция.

Дарина Марчак сомневается, что налоговой службе в случае реализации инициативы Минфина хватит ресурсов, чтобы проводить непрямой контроль по расходам.

"Это вопрос интеллектуальных и ІТ-ресурсов. Это может сложиться в очень хорошо работающую систему, когда есть мгновенный обмен данными, мощный аналитический офис в налоговой службе и работают алгоритмы, которые позволяют быстро проверять финансовое состояние граждан и соизмеримость их расходов и доходов. Но это должно работать автоматически", — говорит Марчак.

По ее словам, рандомные проверки налоговой запустят негативный сценарий: люди будут возмущаться, что к ним пришли, а к соседу — нет. Это еще больше уменьшит уровень доверия к госинституциям, но вряд ли будет реально способствовать детенизации доходов.

Проще ФОПа: каким будет налог для самозанятых

Власть планирует предложить самозанятым заплатить минимальный налог 5% через "Дию" — без регистрации, отчетности и других хлопот. Это же коснется и сферы перевозок – такси. Напомним, сегодня лица, оформившие самозанятость, платят налог на доходы ежегодно в размере 18% плюс 1,5% военного сбора.

"Мы предполагаем введение особого налогового режима для так называемого дополнительного заработка, сейчас это 27 видов деятельности. Там даже не регистрация, а подача заявления через "Дию" любым физическим лицом (не частным предпринимателем) и оказание этим лицом услуг по пониженной ставке налогообложения без уплаты ЕСВ вне рамок предпринимательской деятельности и работы где-либо", — отметил Гетманцев.

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На встрече с Европейской Бизнес Ассоциацией было предложение прописать эту норму для всех самозанятых со списком исключений, а не вносить перечень из 27 возможных видов деятельности.

Экономисты в целом позитивно рассматривают новую инициативу.

"Это достаточно распространенная мировая практика. Например, няня или уборщица хотят платить налоги, но им сложно оформить этого ФОПа, подавать отчетность и т.д. В ряде стран существуют самые простые формы для таких микробизнесов. У нас это будет удобно сделать в "Дие". Это положительное изменение, но не глобальное — буквально для нескольких десятков тысяч человек, которые сейчас ничего не платят, а будут платить 5%", — говорит экономист Олег Гетьман.

Налог на выведенный капитал: кому и как предложат НнВК

В Украине дискуссии о налоге на выведенный капитал (НнВК) идут, как минимум, семь лет, начиная с 2015-го года. Эту инициативу не поддерживали международные эксперты, в том числе Международный валютный фонд (МВФ) из-за рисков для уровня налоговых поступлений и по части администрирования такого налога, напоминает Дарина Марчак.

"Это замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал. То есть средства уплачиваются только тогда, когда вы выводите их с предприятия в виде дивидендов. Это о том, чтобы реинвестировать здесь и не платить ничего", — объяснил суть НнВК Олег Гетман.

Даниил Гетманцев не так давно рассказал, в каком виде могут ввести в стране НнВК: "Налог на выведенный капитал, который мы обещали по польской, усеченной модели, — для предприятий с оборотом до 200 млн грн в год, как опция (то есть можно применять или нет, по желанию)". Он прогнозирует, что НнВК не будет пользоваться популярностью.

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Экономисты Олег Гетман и Владимир Дубровский, напротив, считают, что нововведение стоит распространить на весь бизнес в Украине, а не только на IT-сектор, который получил НнВК после принятия закона "О Дия City" в декабре 2021 года. Напомним, законом вводятся особые условия налогообложения компаний-резидентов "Дия City", доходов их работников и привлеченных гиг-специалистов. В частности, резиденты спецрежима смогут по своему усмотрению выбирать, какой корпоративный налог уплачивать: налог на выведенный капитал в размере 9% или налог на прибыль 18%.

У Дарины Марчак есть ряд предостережений по поводу инициативы, озвученной Гетманцевым. Ведь если платить НнВК будет выгодней, чем налог на общей системе, это будет стимулировать бизнес минимизировать доходы, чтобы не пересекать предел в 200 млн грн.

"Вообще считается наилучшей практикой, когда правила уплаты налогов унифицированы между отраслями, секторами и размерами бизнесов. Это уменьшает риски манипуляций и упрощает для бухгалтерии правила работы", — отметила Дарина Марчак.

Она обращает внимание, что в Украине, напротив, то и дело плодятся налоговые системы.

"Уже есть два типа — общая и упрощенная налоговая система. А еще "Дия City". Введение 5% без регистрации — четвертый тип. НнВК — пятый тип. Из-за этого разнообразия нужно проверять, не манипулируют ли ставками налогов, что увеличивает нагрузку на налоговую систему", — считает Дарина Марчак.