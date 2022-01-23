РРО, проверки и налоги. Кого и на каких основаниях будут проверять налоговики в 2022

Фокус выяснил, какие главные нововведения ждут предпринимателей в 2022 году.

Самым весомым новшеством 2022 года для многих предпринимателей должно стать обязательное использование кассовых аппаратов, или регистраторов расчетных операций (РРО) с фискальной функцией. Такие РРО передают налоговикам информацию обо всех платежах, конечно, если они не прошли мимо кассы.

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Согласно принятым в сентябре 2019 года "законам об РРО" №128-IX и №129-IX, новое правило должно было начать действовать для некоторых бизнесов с 1 января 2021 года, а для остальных предпринимателей, кроме упрощенцев первой группы, с 1 апреля 2021 года. Однако в конце 2020 года введение РРО отсрочили на год для — достижения компромисса с многочисленными протестующими.

Достигнув тактической победы, предприниматели, судя по всему, рассчитывали, что инициатива введения РРО каким-то образом сойдет на нет. Но в декабре 2021-го Верховная Рада, несмотря на митинги, отказалась рассматривать новый перенос введения фискализации.

Очередь в кассу: готовность к работе с РРО нулевая

Легальному бизнесу уже не избежать обязательного использования кассовых аппаратов. Однако Ростислав Кравец, адвокат, старший партнер АК "Портной и Партнеры", утверждает, что с нового года применять РРО не готовы примерно 80% представителей малого и среднего бизнеса.

"Очень многие надеялись на отсрочку этой нормы закона, поэтому готовность к работе с РРО нулевая, — констатирует Александра Томашевская, налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса, генеральный директор компании Е.С.Консалтинг. — Поэтому образовался ажиотажный спрос на соответствующую информацию и услуги по регистрации кассовых аппаратов, обучение работе с ними".

Парламент не пересматривал закон, а значит, обязательное РРО для бизнеса — с начала 2022 года. Впрочем эксперты отмечают, что привыкнуть к новой системе не так уж сложно

По словам Оксаны Продан, главы Всеукраинского объединения малого и среднего бизнеса "Фортеця", к нововведению оказались неготовы и поставщики кассовых аппаратов, которые теперь не могут удовлетворить существующие заказы от бизнеса. Собеседница Фокуса советует предпринимателям в первую очередь выяснить, должны ли они вообще использовать РРО. А дальше определиться, какие аппараты, в каком количестве и с каким программным обеспечением лучше выбрать.

"Если бизнес продает товары и принимает оплату картами или наличными, РРО нужен, — уточняет Антон Скоков, руководитель сервиса цифровых решений для бизнеса "Вовремя". — Можно выбрать программную кассу (ПРРО), которых на рынке достаточно, быстро установить на любой гаджет и зарегистрировать в ГНС. А если торговых точек несколько, следует использовать систему, которая, кроме фискализации, позволяет вести учет товаров и остатков".

Кстати, ПРРО – наиболее экономное решение, которое обойдется ориентировочно 100–200 грн в месяц в расчете на одну кассу или вообще бесплатно.

По мнению опрошенных Фокусом экспертов, нововведение добавит хлопот бизнесу, который и без того переживает непростой период.

"Малый бизнес до сих пор не возобновился после локдаунов, уровень продаж снизился из-за падения покупательной способности граждан, тогда как расходы на коммунальные платежи значительно выросли", — говорит Оксана Продан. Эксперт предполагает, что в январе 2022 года многие предприниматели не смогут установить РРО и будут вынуждены либо остановить работу, либо сознательно подвергаться получению штрафов.

По наблюдениям Антона Скокова часть бизнеса, особенно в небольших городах, думает приостановить деятельность и посмотреть, что будет дальше. В связи с этим Ростислав Кравец ожидает резкого спада активности малого и среднего бизнеса, массового перехода на наличку и уход в тень. То есть, вместо ожидаемой детенизации власти могут получить полностью обратный эффект.

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"До введения РРО существовал определенный консенсус — государство осуществляло минимальный контроль за деятельностью малого и среднего бизнеса, который, в свою очередь, не требовал дополнительной поддержки от государства. Введение в действие РРО является выходом из обоюдного компромисса, и думаю, что большая часть малого и среднего бизнеса уйдет в тень во избежание дополнительного контроля объема собственных доходов", — обобщает Алексей Савчук, управляющий партнер АО "Ассирия".

Напряжение усиливает отсутствие соответствующей разъяснительной работы со стороны налоговой или ее сверхнизкое качество. "Сложнее всего приходится владельцам интернет-магазинов, поскольку даже налоговая запуталась в собственных разъяснениях, а бухгалтеры и консультанты, получающие спорную информацию, консультируют так, что испуганные предприниматели готовы закрывать бизнес", — продолжает Томашевская. По мнению эксперта, ответственность за это лежит на налоговых органах.

Но оптимистический сценарий тоже вполне возможен. Александра Томашевская уверена, что в работе с РРО нет ничего сложного, если не усложнять, а бизнес как адаптивная экосистема быстро привыкнет к новым процессам. Антон Скоков также надеется, что предприниматели, которые в начале года приостановили деятельность, возобновят ее, когда увидят, как другие работают с РРО и что у них все хорошо.

С новыми налогами: закон №5600 и другие

Не менее резонансной и неоднозначной инициативой для бизнеса выглядит принятый в конце 2021 года закон №5600, предусматривающий увеличение налоговой нагрузки с начала 2022 года. Власти ожидают, что благодаря этому бюджет дополнительно получит 50 млрд грн. Большинство из новшеств непосредственно малого и среднего бизнеса не касаются. Однако опрошенные Фокусом эксперты советуют обратить внимание на некоторые моменты. В частности, Оксана Продан отмечает введение учета запасов для предпринимателей-упрощенцев, что фактически ставит крест на упрощенном учете плательщиков единого налога.

Важное новшество закона №5600 касается фермерских хозяйств, даже совсем небольших. Речь идет о минимальном налоговом обязательстве — обязательном налоге для владельцев и землепользователей сельскохозяйственных угодий. Его размер зависит от нормативной денежной оценки земли или рассчитывается по формуле. Как отмечает Павел Котенко, юрист аутсорсинговой компании Accountor Ukraine, физлица, получающие от реализации собственной сельхозпродукции доходы более 12 минимальных зарплат в год (сейчас 78 тыс. грн), теперь обязаны отчитываться перед налоговиками и платить налог на прибыль. По мнению Оксаны Продан, подобное увеличение налога на земельные участки и введение минимального платежа отразится на маленьких хозяйствах и будет побуждать их продавать землю.

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"Практически каждый житель Украины ощутит влияние закона №5600, поскольку увеличение налоговой нагрузки на производителей приведет к повышению себестоимости продукции и цен для конечного потребителя", — предупреждает Котенко. В такой ситуации эксперт не исключает создания объединений малых производителей для уменьшения влияния налоговых нагрузок и защиты от неправомерных действий со стороны налоговых органов.

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Некоторое увеличение налоговой нагрузки в 2022 году связано с повышением минимальной заработной платы. Напомним, по состоянию на 1 января 2022 года этот показатель в Украине остается на уровне прошлого года — 6,5 тыс. грн. Но согласно Госбюджету, минималка с октября 2022 года должна увеличиться до 6,7 тыс. грн. Таким образом, ближе к концу года предпринимателей ожидает рост всех привязанных к минимальной зарплате платежей. В частности, минимальный ЕСВ, который составляет 22% минималки, для плательщиков единого налога с октября 2022 года увеличится на 44 грн, до 1474 грн.

Александра Томашевская также отмечает, что одновременно с ростом минимальной зарплаты повысятся и лимиты, определяющие право работать на упрощенной системе налогообложения, — предприниматели второй и третьей групп смогут заработать на полмиллиона гривен в год больше, чем в 2021 году.

Привилегии для IT

Некоторым в 2022 году власти обещают "пряники", по крайней мере, на бумаге. В декабре 2021 года в интересах IT-предпринимателей украинский парламент поддержал инициативу "Дія.City", которая с января 2022-го предусматривает создание особого налогооблагаемого режима для ИТ-индустрии. Новация предлагает специальную модель налогообложения доходов и возможность использования ими контрактной формы трудового договора.

Малый бизнес до сих пор не возобновился после локдаунов, уровень продаж снизился из-за падения покупательной способности граждан, тогда как расходы на коммунальные платежи значительно выросли глава ПО "Фортеця" Оксана Продан

Для резидентов Действие также предусмотрены существенные налоговые льготы, сохранение которых гарантируется в течение следующих 25 лет. В рамках предлагаемого режима компании могут выбираться между стандартным налогом на прибыль со ставкой 18% и налогом на выведенный капитал в 9%. А для специалистов с годовым доходом до €240 тыс. ставка налога на доходы физлиц (НДФЛ) составляет всего 5% вместо стандартной 18%.

Однако, по мнению Александры Томашевской, в рамках режима "Дія.Сити" будет работать непросто из-за большого количества требований и ограничений для резидентов. Со своей стороны Ростислав Кравец не исключает, что власти в перспективе могут запретить ИТ-бизнесу находиться на упрощенной системе налогообложения и будут вынуждать оформлять официальные трудовые отношения, запрещая работу с ФЛП.

Благодаря новому закону в отношении "Дія.City" представители IT стали первыми в стране, кто сможет платить налог на выведенный капитал вместо налога на прибыль

Время незваных гостей: кого и как затронут налоговые проверки

Опрошенные Фокусом эксперты предупреждают, что предпринимателей в 2022 году ожидает далеко не самый благоприятный бизнес-климат. Всем бизнесменам придется приспосабливаться к новым расширенным полномочиям фискалов, предоставленных им вышеупомянутым законом №5600. Как отмечает Павел Котенко, с 1 января 2022 по запросу налоговиков налогоплательщики обязаны предоставлять любую информацию, касающуюся их деятельности, следствием ее рассмотрения может стать назначение внеплановой выездной проверки.

Напомним, до окончания карантина продолжает действовать мораторий на плановые налоговые проверки. Однако фискалы имеют широкий список оснований для проведения внеплановых мероприятий. В этой связи Оксана Продан предупреждает, что с 1 января рискуют попасть во внеплановые проверки плательщики единого налога второй и третьей групп именно из-за РРО, о чем Фокус рассказывал выше.

"Введение обязательного применения РРО почти для всех без исключения бизнесов является средством мониторинга и контроля. По результатам обработки информации со стороны налоговой может определиться определенная категория МСБ, к которым будет приковано внимание", — предупреждает Алексей Савчук. Эксперт напоминает, что штрафы за нарушение порядка наличного обращения могут быть для представителей МСБ особенно чувствительны.

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По словам Александры Томашевской, в начале года налоговые органы также могут посетить представителей ресторанного бизнеса и других продавцов подакцизных товаров. Но повального проверочного марафона собеседница Фокуса не ждет. Ростислав Кравец прогнозирует, что фискалы, вероятнее всего, примутся за ИТ-бизнес и мелких предпринимателей, потому что власти настроены на наполнение бюджета штрафами, а не налогами от легального бизнеса. "В случае наложения штрафов следует обращаться к специалистам в этой области. Потому что, как показывает опыт, более 90% исков к налоговикам удовлетворяются в пользу предпринимателей", — говорит Кравец.

Во время проверки Оксана Продан рекомендует сразу включить видеозапись и спросить у проверяющих направление, приказ и удостоверение личности. В свою очередь Алексей Савчук советует хранить молчание, предоставляя минимум информации ревизорам. "Аналитические возможности налоговой позволяют определить риски нарушений, а проверка является финальным этапом их фиксации и документирования. Хранение молчания может усложнить этот процесс", — объясняет эксперт.