В Украине хотят ввести налогообложение криптовалюты: регулятор обнародовал варианты

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) разработала матрицу для налогообложения виртуальных активов в Украине. Под налогообложение также попадает и криптовалюта.

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Проект опубликован на сайте регулятора.

НКЦБФР предлагает облагать налогом прибыль от продажи криптовалюты за фиат или товары/услуги, а также оплату товаров и услуг криптой.

Предлагаются ставки налога: стандартный — 18% + 1,5% военный сбор и льготный — 5% или 9%. Льготные ставки будут обсуждаться для отдельных случаев.

Также регулятор предлагает не облагать налогами майнинг, стейкинг, холдинг/хранение токенов, создание токенов, airdrop (если не используется для оплаты).

По словам главы НКЦБФР Руслана Магомедова, матрица демонстрирует варианты налогообложения различных операций с виртуальными активами — от майнинга до airdrop. Она базируется на международном опыте и адаптирована к украинской юрисдикции.

"Ранее мы уже презентовали документ на рабочей группе при профильном Комитете ВРУ, теперь хотим познакомить с ним и потенциальных участников рынка виртуальных активов. Матрица демонстрирует варианты налогообложения различных операций с виртуальными активами. Задача — помочь ответственным органам принять взвешенное решение. И в ходе этого процесса важно учитывать преимущества и недостатки каждой модели, ведь эти аспекты могут критически влиять на рынок и налоговую ответственность", — пояснил Магомедов.

Напомним, в феврале народный депутат и глава бюджетного комитета Даниил Гетманцев сообщил, когда в Украине легализуют криптовалюту.

Стоит отметить, что в 2024 году криптовалюта стала более частым элементом в электронных декларациях государственных служащих Украины. По сравнению с 2023 годом количество лиц, декларирующих владение криптовалютой, увеличилось на 10%, а с 2021 года — на 220%.