Более 2 тысяч чиновников показали декларации с криптовалютой: кто самый богатый (инфографика)

В 2024 году криптовалюта все чаще фигурирует в электронных декларациях государственных служащих Украины. По сравнению с 2023 годом таких людей стало на 10% больше, а по сравнению с 2021 — на 220%. Среди тех, кто владеет наибольшим количеством биткоинов, фигурирует народный депутат "Слуг народа". Наибольшее количество криптодолларов имеет прокурор, подсчитали аналитики проекта Опендатабот.

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О криптовалюте в Украине и о ее популярности среди чиновников говорится в статье на портале проекта.

На портале собрали данные о криптовалюте на основе электронных деклараций государственных служащих, опубликованных на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Выяснилось, что в группу госслужащих, которые владеют рекордным количеством крипты, входят топ-чиновники из разных органов власти.

Топ 3 криптовалют в декларациях и имена владельцев:

биткоин — наибольшее количество, 80 BTC, указано в декларации "Слуги народа" и главы экологического комитета Верховной Рады Олега Бондаренко. По курсу 1 апреля это составляет 279,4 млн грн, подсчитали на портал Опендатабот;

эфириум — 200 ETH у депутата Киевского городского совета Сергея Майзеля. 200 эфириумов — это эквивалент 15,5 млн грн. Майзель в 2020 году баллотировался в Верховную Раду от "Европейской солидарности", но не прошел, рассказали на портале движения "Честно";

криптодоллары — 847 908 USDT у начальника департамента Офиса Генерального прокурора Виталия Бровко. Эквивалент в гривнах — 35 млн грн.

Криптовалюта в Украине — детали

Согласно данным электронных деклараций, в 2024 году 2 113 чиновников указали, что владеют криптой. Наибольшее количество криптовалюты хранится на счетах работников Национальной полиции (332 чел., или 15,2%). На втором месте — работники органов прокуратуры (240 чел., или 11,4%), а на третьем — судьи (227 чел., или 10,7%). Народные депутаты не выделены в отдельную группу, поэтому, вероятно, их богатства скрываются в графе "Другие", в которую входит 929 человек, показывает инфографика.

Криптовалюта в Украине — какие госслужащие имеют больше всего крипты Фото: opendatabot

На другом изображении видим распределение госслужащих по областям. Рекордное количество работников органов власти, которые владеют криптовалютой в Украине, живут в Киеве: это 528 человек, то есть четверть от всех владельцев крипты в органах власти.

Криптовалюта в Украине — распределение чиновников с криптой по областям Фото: opendatabot

Также проект Опендатабот установил, какая криптовалюта имеет наибольшую популярность среди государственных служащих:

1 место — 6,1% у Tether (USDT);

2 место — 5,5% Bitcoin (BTC, XBT);

3 место — 5,4% Ethereum (ETH).

Криптовалюта в Украине — самая популярная крипта среди госслужащих Фото: opendatabot

Отметим, 7 февраля издание Incrypted рассказало о криптовалюте в Украине, которая может стать резервом для удержания экономической ситуации. В частности, об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк на конференции CRYPTO 2025. Для этого нардепы планируют внести законопроект о крипторезервах и дорабатывают документ о "виртуальных активах", созданный еще в 2022 году.

Напоминаем, в феврале народный депутат и глава бюджетного комитета Даниил Гетманцев сообщил, когда в Украине легализуют криптовалюту.