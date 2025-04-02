Понад 2 тисячі чиновників показали декларації з криптовалютою: хто найбагатший (інфографіка)

У 2024 році криптовалюта все частіше фігурує в електронних деклараціях державних службовців України. У порівнянні з 2023 роком таких людей стало на 10% більше, а порівняно з 2021 — на 220%. Серед тих, хто володіє найбільшою кількістю біткоїнів, фігурує народний депутат "Слуг народу". Найбільшу кількість криптодоларів має прокурор, підрахували аналітики проєкту Опендатабот.

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Про криптовалюту в Україні та про її популярність серед посадовців ідеться у статті на порталі проєкту.

На порталі зібрали дані про криптовалюту на основі електронних декларацій державних службовців, опублікованих на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). З'ясувалось, що в групу держслужбовців, які володіють рекордною кількістю крипти, входять топпосадовці з різних органів влади.

Топ 3 криптовалют у деклараціях та імена власників:

біткоїн — найбільша кількість, 80 BTC, вказана у декларації "Слуги народу" та голови екологічного комітету Верховної Ради Олега Бондаренка. За курсом 1 квітня це становить 279,4 млн грн, підрахували на портал Опендатабот;

ефіріум — 200 ETH у депутата Київської міської ради Сергія Майзеля. 200 ефіріумів — це еквівалент 15,5 млн грн. Майзель у 2020 році балотувався у Верховну Раду від "Європейської солідарності", але не пройшов, розповіли на порталі руху "Чесно";

криптодолари — 847 908 USDT у начальника департаменту Офісу Генерального прокурора Віталія Бровка. Еквівалент у гривнях — 35 млн грн.

Криптовалюта в Україні — деталі

Згідно з даними електронних декларацій, у 2024 році 2 113 чиновників вказали, що володіють криптою. Найбільша кількість криптовалюти зберігається на рахунках працівників Національної поліції (332 ос., або 15,2%). На другому місці — працівники органів прокуратури (240 ос., або 11,4%), а на третьому — судді (227 ос., або 10,7%). Народні депутати не виділені в окрему групу, тому, ймовірно, їхні багатства ховаються у графі "Інші", в яку входить 929 людей, показує інфографіка.

Криптовалюта в Україні - які держслужбовці мають найбільше крипти Фото: opendatabot

На іншому зображенні бачимо розподіл держслужбовців по областях. Рекордна кількість працівників органів влади, які володіють криптовалютою в Україні, живуть у Києві: це 528 осіб, тобто чверть від усіх власників крипти в органах влади.

Криптовалюта в Україні - розподіл чиновників з криптою по областях Фото: opendatabot

Також проєкт Опендатабот встановив, яка криптовалюта має найбільшу популярність серед державних службовців:

1 місце — 6,1% у Tether (USDT);

2 місце — 5,5% Bitcoin (BTC, XBT);

3 місце — 5,4% Ethereum (ETH).

Криптовалюта в Україні - найпопулярніша крипта серед держслужбовців Фото: opendatabot

Зазначимо, 7 лютого видання Incrypted розповіло про криптовалюту в Україні, яка може стати резервом для втримання економічної ситуації. Зокрема, про це заявив народний депутат Ярослав Железняк на конференції CRYPTO 2025. Для цього нардепи планують внести законопроєкт про крипторезерви та доробляють документ про "віртуальні активи", створений ще у 2022 році.

Нагадуємо, в лютому народний депутат та глава бюджетного комітету Данило Гетманцев повідомив, коли в Україні легалізують криптовалюту.