Порятунок ринку від "розорення": в Україні хочуть створити криптовалютні резерви, навіщо це потрібно

Українська влада прагне контролювати ринок криптовалют і вже думає над створенням криптовалютних резервів. Мета ініціативи — не зібрати більше податків, а захистити ринок, запевняють чиновники.

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В Україні скоро можуть представити законопроєкт про створення криптовалютних резервів. Про це сказав народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк на конференції CRYPTO 2025, пише видання Incrypted.

"Ми скоро внесемо від індустрії законопроєкт про можливість робити крипторезерви", — заявив політик.

Учасники конференції, як уточнюють журналісти, обговорили підготовку до загального регулювання криптовалют в Україні. При цьому досі цифрові активи в країні не легалізували.

Законопроєкт "Про віртуальні активи", ухвалений 2022 року, зараз переписують відповідно до європейських норм. Документ працюватиме тільки зі змінами в Податковому кодексі щодо оподаткування криптовалют.

Железняк зазначає, що наразі нардепи працюють із Міністерством цифрової трансформації України, Нацбанком і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), щоб майбутній законопроєкт був не таким жорстким, поки Україна не вступила до Євросоюзу.

Питання зі створенням регулятора крипторинку не вирішили, але намітилося три варіанти: новий окремий держорган, передача функцій регулятора НКЦПФР або НБУ. Нардеп припускає, що переможе Нацбанк — відомство краще спілкується з Міжнародним валютним фондом.

Рятують крипторинок від "розорення": навіщо потрібна регуляція криптовалют?

Присутній на конференції CRYPTO 2025 глава НКЦПФР Руслан Магомедов заявив, що мета регулювання криптовалюти полягає не в прагненні запровадження нових обмежень або збору великих сум податків. Насправді влада хоче "захистити ринок від руйнувань".

За основу візьмуть бізнес-логіку європейського регламенту MiCA для підтримки фінансової стабільності, захисту інвесторів і сприяння змінам у секторі криптоактивів, додав він.

Однак діяти треба м'яко, щоб учасники крипторинку змогли реально виконати всі вимоги. Таким чином індустрія розвиватиметься, упевнений Магомедов.

Нагадаємо, народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев говорив про можливість ухвалення законопроєкту щодо легалізації криптовалют в Україні на початку літа 2025 року.

Нацбанк України ще в січні минулого року заявив, що не вважає криптовалюти засобом платежу. Позиція НБУ, за словами чиновників, збігається з Міжнародним валютним фондом.