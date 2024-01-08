"Це не гроші": НБУ не змінив позицію щодо криптовалюти в Україні

Остаточно допомогти вирішити питання про те, чи потрібна Україні легалізація криптовалютних операцій, має досвід інших країн у світі.

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У Національному банку України (НБУ) не вважають криптоактиви засобом платежу. Такої ж позиції дотримуються і в Міжнародному валютному фонді (МВФ). Про це розповіла перший заступник голови Нацбанку України Катерина Рожкова в ефірі телеканалу "Ми — Україна".

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"Це не гроші. І тут наша позиція збігається з позицією наших колег із Міжнародного валютного фонду", — сказала вона.

За її словами, у МВФ кажуть, що дуже ризиковано коригувати ландшафт або інструментарій грошово-кредитної політики, коли в Україні триває повномасштабна війна. Однак схоже, що Україна не відмовляється від ідеї легалізувати криптовалюту.

"У нас у меморандумі є окремий пункт про те, що ми вивчимо основні підходи і практики європейських та інших країн до ринку криптоактивів і після цього подивимося, як правильно імплементувати в нашому законодавстві", — сказала вона.

Водночас вона зазначила, що зараз для економіки України макрофінансова стабільність важливіша за криптовалюту.

Криптовалюта в Україні: як хочуть узаконити ринок віртуальних активів

Наразі питання обігу криптовалют в Україні законодавчо не врегульоване, хоча основний закон щодо криптоактивів було ухвалено понад рік тому. Утім, зміни до Податкового кодексу відтоді так і не були ухвалені. А це — головна умова, щоб закон "Про віртуальні активи" вступив у дію. Як пояснив Фокусу керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери" Олександр Кучерявий, відносини на криптовалютних біржах в Україні досі не регулюються жодним нормативним актом,

"Це унеможливлює захист інтересів учасників таких відносин. Оскільки криптовалюта є видом валюти, будь-які цивільно-правові відносини з використанням її, як способу розрахунку, не охороняються законом", — сказав він.

Але на початку листопада 2023 року в парламенті був проєкт №10225, за допомогою якого хочуть унормувати питання обігу віртуальних активів.

"Проєктом закону шляхом внесення змін до Податкового кодексу України пропонується, зокрема: запровадження механізму оподаткування податком на прибуток підприємств віртуальних активів, шляхом запровадження окремого обліку результатів та коригування фінансового результату; запровадження механізму оподаткування ПДФО віртуальних активів", — ідеться в пояснювальній записці до проєкту №10225.

Тоді ж голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив Фокусу, що дискусія в парламенті щодо віртуальних активів уже відбувається.

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Зазначимо, що у США на початку 2023 року протягом кількох днів збанкрутували два банки — Silicon Valley Bank (SVB) з активами приблизно $209 млрд і Signature Bank з активами $110,36 млрд, обидва банки обслуговували стартапи та компанії криптовалютного ринку.