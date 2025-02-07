Спасение рынка от "разорения": в Украине хотят создать криптовалютные резервы, зачем это нужно

Украинские власти стремятся контролировать рынок криптовалют и уже думают над созданием криптовалютных резервов. Цель инициативы — не собрать больше налогов, а защитить рынок, уверяют чиновники.

Related video

В Украине скоро могут представить законопроект о создании криптовалютных резервов. Об этом сказал народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк на конференции CRYPTO 2025, пишет издание Incrypted.

"Мы скоро внесем от индустрии законопроект о возможности делать крипторезервы", — заявил политик.

Участники конференции, как уточняют журналисты, обсудили подготовку к общему регулированию криптовалют в Украине. При этом до сих пор цифровые активы в стране не легализовали.

Законопроект "О виртуальных активах", принятый в 2022 году, сейчас переписывают в соответствии с европейскими нормами. Документ будет работать только с изменениями в Налоговом кодексе по налогообложению криптовалют.

Железняк отмечает, что в данный момент нардепы работают с Министерством цифровой трансформации Украины, Нацбанком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), чтобы будущий законопроект был не таким жестким, пока Украина не вступила в Евросоюз.

Вопрос с созданием регулятора крипторынка не решили, но наметилось три варианта: новый отдельный госорган, передача функций регулятора НКЦБФР или НБУ. Нардеп предполагает, что победит Нацбанк — ведомство лучше общается с Международным валютным фондом.

Спасают крипторынок от "разорения": зачем нужна регуляция криптовалют?

Присутствующий на конференции CRYPTO 2025 глава НКЦБФР Руслан Магомедов заявил, что цель регулирования криптовалют заключается не в стремлении ввода новых ограничений или сбора больших сумм налогов. На самом деле власти хотят "защитить рынок от разорений".

За основу возьмут бизнес-логику европейского регламента MiCA для поддержания финансовой стабильности, защиты инвесторов и содействия изменениям в секторе криптоактивов, добавил он.

Однако действовать надо мягко, чтобы участники крипторынка смогли реально выполнить все требования. Таким образом индустрия будет развиваться, уверен Магомедов.

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев говорил о возможности принятия законопроекта по легализации криптовалют в Украине в начале лета 2025 года.

Нацбанк Украины еще в январе прошлого года заявил, что не считает криптовалюты средством платежа. Позиция НБУ, по словам чиновников, совпадает с Международным валютным фондом.