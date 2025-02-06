"Сделаем все возможное": нардеп рассказал, когда в Украине могут легализовать криптовалюту

По словам народного депутата Даниила Гетманцева, первое чтение по законопроекту по легализации криптовалют должно быть в первом квартале, а второе — почти сразу после голосования.

Related video

Народный депутат Украины, член депутатской фракции политической партии "Слуга народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что сделает все возможное, чтобы в начале лета в Украине приняли законопроект по легализации криптовалюты. Об этом он сообщил во время мероприятия "Новая экономика", пишет "Экономическая правда".

По информации нардепа, первое чтение по законопроекту по легализации криптовалюты должно пройти в первом квартале. Второе чтение должно быть сразу после первого голосования депутатами в парламенте.

"Мы сделаем все возможное, чтобы этот закон хотя бы до лета этого года приняли", — сообщил Даниил Гетманцев.

Депутата также добавил, что криптовалюта не будет иметь льготного налогообложения.

Напомним, что в парламенте планировали рассмотреть проект закона о налогообложении криптовалюты еще в ноябре 2023 года. Также проектом предлагалось ввести определенные процедуры для проверки тех, кто покупает и продает криптовалюту.

В январе 2024 года в Национальном банке Украины заявили, что не считают криптоактивы средством платежа. Такой же позиции придерживались и в Международном валютном фонде (МВФ). В ведомстве отметили, что "это не деньги".

Между тем 5 декабря 2024 года курс биткоина впервые превысил 100 тысяч долларов. Тогда его стоимость установилась на уровне 100 184 долларов США. Резкий рост цены на криптовалюту связывали с победой Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки.