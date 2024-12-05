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Диджитал

Исторический рекорд: стоимость биткоина впервые превысила 100 тысяч долларов (инфографика)

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Фото: Flickr / Jorge Franganillo | Курс биткоина ночью 5 декабря побил исторический рекорд

Резкий рост цены на криптовалюту связывают с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Курс биткоина (Bitcoin, BTC) сегодня ночью впервые превысил 100 тысяч долларов. Историческую отметку криптовалюта преодолела в 2:36, суточный рост составил 4,6% по данным сервиса Binance Market Data.

Около 6 часов утра биткоин стоил уже 103 тысяч долларов. На момент публикации материала стоимость установилась на уровне 100 184 долларов США.

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Стоимость биткоина резко выросла на 4,6 %
Фото: Скриншот

Рекордный максимум цены биткоина связан с победой на выборах президента США Дональда Трампа. Ожидается, что новоизбранный президент может смягчить регулирование обращения криптовалюты, пишет The Guardian. Со дня выборов в США стоимость BTC выросла на 45%.

"Мы наблюдаем смену парадигмы. После четырех лет политического чистилища биткойн и вся экосистема цифровых активов находятся на грани вхождения в финансовый мейнстрим", — сказал Майк Новограц, основатель и генеральный директор американской криптокомпании Galaxy Digital.

Отметим, биткоин, представленный в 2009 году Сатоши Накамото, был первой криптовалютой в мире, и до сих пор остается одной из самых популярных.

Напомним, 26 ноября биткоин резко обвалился: почти достигнув накануне на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах в США отметки 100 тысяч долларов, стоимость криптовалюты упала до 90 тысяч. Криптомиллиардер Майкл Новограц предсказывал, что цена может упасть еще примерно до 80 тысяч долларов, прежде чем биткоин восстановится и преодолеет отметку в 100 тысяч.

27 ноября СМИ писали о новом проекте японской компании Agile Energy X, который позволяет использовать излишки электроэнергии для майнинга криптовалюты.