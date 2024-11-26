Биткоин резко обвалился, "уничтожив" $200 млрд: в чем причина (инфографика)

По мнению криптомиллиардера Майкла Новограца, биткоин может упасть примерно до 80 000 долларов, прежде чем снова поднимется до 100 000 долларов.

Во вторник, 26 ноября, цена биткоина, достигшая накануне почти 100 000 долларов, резко упала до 90 000 долларов. Об этом пишет Forbes.

Сообщается, что снижение цен на криптовалюту "уничтожило" около 200 миллиардов долларов с рынка объемом 3,2 триллиона долларов. Падение биткоина произошло после периода мощного роста на фоне победы Дональда Трампа на выборах в США.

Цена биткоина откатилась, стерев с криптовалютного рынка 200 миллиардов долларов Фото: Forbes

Криптомиллиардер Майкл Новограц предсказал, что цена биткоина может упасть примерно до 80 000 долларов. При этом он считает, что криптовалюта не опустится ниже этого уровня, на котором она торговалась в преддверии победы Трампа. По его мнению, в конечном биткоин все-таки преодолеет отметку в 100 000 долларов.

"Обычно вы достигаете $100 000, вы немного отскакиваете. Я не удивлюсь, если мы поднимемся гораздо выше. Мы находимся в стадии открытия цен. Предложений не так много", — заявил Новограц.

Как отмечают в издании, другие наблюдатели за криптовалютным рынком также предупреждают, что биткоин может существенно упасть, прежде чем восстановится. Так, главный рыночный аналитик FxPro Алекс Купцикевич указал на то, что 25 ноября была предпринята новая попытка поднять цену выше $99 000, которая обернулась еще большими продажами.

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"Это связано с геополитическим откатом, который превратился в более широкий сценарий фиксации прибыли, если рассматривать весь рост с 4 ноября. Это означает, что трейдерам следует уделять больше внимания импульсу биткоина около $91 800 (76,4% роста). Без должной поддержки в этой области следующей целью медведей может стать область $87 000 (61,8%)", — объяснил Купцикевич.

Напомним, ранее курс биткоина поднялся до рекордных показателей, чему способствовала поддержка Дональдом Трампом цифровых активов, а также перспектива появления в Конгрессе США законодателей, поддерживающих криптовалюту.

В свою очередь экономист Александр Савченко заявил, что процветание криптовалюты, в частности биткоина, может привести к тому, что банки вскоре начнут приходить в упадок и закрываться.