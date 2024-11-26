Біткоїн різко обвалився, "знищивши" $200 млрд: у чому причина (інфографіка)

На думку криптомільярдера Майкла Новограца, біткоїн може впасти приблизно до 80 000 доларів, перш ніж знову підніметься до 100 000 доларів.

У вівторок, 26 листопада, ціна біткоїна, що досягла напередодні майже 100 000 доларів, різко впала до 90 000 доларів. Про це пише Forbes.

Повідомляється, що зниження цін на криптовалюту "знищило" близько 200 мільярдів доларів з ринку обсягом 3,2 трильйона доларів. Падіння біткоїна відбулося після періоду потужного зростання на тлі перемоги Дональда Трампа на виборах у США.

Ціна біткоїна відкотилася, стерши з криптовалютного ринку 200 мільярдів доларів Фото: Forbes

Криптомільярдер Майкл Новограц передбачив, що ціна біткоїна може впасти приблизно до 80 000 доларів. При цьому він вважає, що криптовалюта не опуститься нижче цього рівня, на якому вона торгувалася напередодні перемоги Трампа. На його думку, зрештою біткоїн усе-таки подолає позначку в 100 000 доларів.

"Зазвичай ви досягаєте $100 000, ви трохи відскакуєте. Я не здивуюся, якщо ми піднімемося набагато вище. Ми перебуваємо в стадії відкриття цін. Пропозицій не так багато", — заявив Новограц.

Як зазначають у виданні, інші спостерігачі за криптовалютним ринком також попереджають, що біткоїн може істотно впасти, перш ніж відновиться. Так, головний ринковий аналітик FxPro Алекс Купцикевич вказав на те, що 25 листопада було зроблено нову спробу підняти ціну вище $99 000, яка обернулася ще більшими продажами.

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"Це пов'язано з геополітичним відкатом, який перетворився на ширший сценарій фіксації прибутку, якщо розглядати все зростання з 4 листопада. Це означає, що трейдерам слід приділяти більше уваги імпульсу біткоїна близько $91 8000 (76,4% зростання). Без належної підтримки в цій області наступною метою ведмедів може стати область $87 000 (61,8%)", — пояснив Купцикевич.

Нагадаємо, раніше курс біткоїна піднявся до рекордних показників, чому сприяла підтримка Дональдом Трампом цифрових активів, а також перспектива появи в Конгресі США законодавців, які підтримують криптовалюту.

Зі свого боку економіст Олександр Савченко заявив, що процвітання криптовалюти, зокрема біткоїна, може призвести до того, що банки незабаром почнуть занепадати і закриватися.