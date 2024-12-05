Історичний рекорд: вартість біткоїну вперше перевищила 100 тисяч доларів (інфографіка)

Різке зростання ціни на криптовалюту пов'язують із перемогою Дональда Трампа на президентських виборах у США.

Курс біткоїна (Bitcoin, BTC) сьогодні вночі вперше перевищив 100 тисяч доларів. Історичну позначку криптовалюта здолала о 2:36, добове зростання склало 4,6% за даними сервісу Binance Market Data.

Близько 6 години ранку біткоїн коштував уже 103 тисяч доларів. На момент публікації матеріалу вартість встановилася на рівні 100 184 доларів США.

Вартість біткоїна різко зросла на 4,6 % Фото: Скриншот

Рекордний максимум ціни біткоїна пов'язаний із перемогою на виборах президента США Дональда Трампа. Очікується, що новообраний президент може пом'якшити регулювання обігу криптовалюти, пише The Guardian. З дня виборів у США вартість BTC зросла на 45%.

"Ми спостерігаємо зміну парадигми. Після чотирьох років політичного чистилища біткойн і вся екосистема цифрових активів знаходяться на межі входження у фінансовий мейнстрим", — сказав Майк Новограц, засновник і генеральний директор американської криптокомпанії Galaxy Digital.

Зазначимо, біткоїн, представлений у 2009 році Сатоші Накамото, був першою криптовалютою у світі, і досі лишається однією з найпопулярніших.

Нагадаємо, 26 листопада біткоїн різко обвалився: майже досягнувши напередодні на тлі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США позначки 100 тисяч доларів, вартість криптовалюти впала до 90 тисяч. Криптомільярдер Майкл Новограц передбачав, що ціна може впасти ще приблизно до 80 тисяч доларів, перш ніж біткоїн відновиться та подолає позначку в 100 тисяч.

27 листопада ЗМІ писали про новий проєкт японської компанії Agile Energy X, який дозволяє використовувати надлишки електроенергії для майнингу криптовалюти.