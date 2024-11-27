"Енергія витрачається даремно": в Японії реалізують несподіваний крок із біткоїном

Новий проєкт компанії Agile Energy X дає змогу майнити криптовалюту, одночасно стимулюючи виробництво сонячної та вітрової енергії.

Найбільша енергетична компанія Японії TEPCO почала майнити біткоїни через свою дочірню компанію Agile Energy X, використовуючи надлишки поновлюваної енергії, які в іншому разі були б витрачені даремно. Про це пише портал The Asahi Shimbun.

Як зазначають у виданні, для видобутку біткоїнів потрібні швидкі комп'ютери, звані майнінговими машинами, а також споживається величезна кількість енергії. Криптовалюти піддавалися критиці в усьому світі через "марну трату" електроенергії. За деякими оцінками, на майнінг біткоїнів витрачається більше електроенергії, ніж споживає одна європейська країна на рік.

Дивлячись на це, співробітник TEPCO Кендзі Татейва запропонував новий проєкт, що передбачає генерацію біткоїнів з використанням надлишків сонячної та вітрової енергії. Для цього він заснував дочірній підрозділ Agile Energy X.

Agile Energy X встановила майнінгове обладнання в префектурах Гумма і Тотігі, зокрема поруч із сонячною електростанцією. Наразі компанія експериментує з експлуатацією майнінгових машин для видобутку біткоїнів в умовах, коли електроенергія, імовірно, вироблятиметься понад попит і, отже, витрачатиметься даремно.

"Те, що ми робимо, має мало аналогів у Японії", — заявив Кендзі Татейва.

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Очікується, що ініціатива допомагає скоротити втрати "зеленої" енергії від сонячних і вітрових станцій, які змушені скорочувати виробництво, щоб не перевантажувати енергосистему Японії. Тепер ця енергія перенаправляється на генерацію біткоїнів.

"Виробники зеленої енергії повинні вести свій бізнес, виходячи з припущення, що частина вироблюваної ними енергії витрачається даремно. Якби біткоїни стали новим джерелом доходу для аналогічних виробників енергії, які піддаються надмірним інвестиціям, це підштовхнуло б до впровадження більшої кількості зеленої енергії", — підкреслив глава Agile Energy X.

Нагадаємо, у Великій Британії майже сім мільйонів дорослих володіють криптоактивами на загальну суму в майже 13 мільярдів фунтів (понад 670 млрд гривень).

Також повідомлялося, що дедалі більше компаній і великих "майнерів" змінюють свою модель бізнесу, перенаправляючи своє потужне обладнання для використання в розвитку нейромереж.