"Энергия тратится впустую": в Японии реализуют неожиданную меру с биткоином

Новый проект компании Agile Energy X позволяет майнить криптоваюту, одновременно стимулируя производство солнечной и ветровой энергии.

Крупнейшая энергетическая компания Японии TEPCO начала майнить биткоины через свою дочернюю компанию Agile Energy X, используя излишки возобновляемой энергии, которые в противном случае были бы потрачены впустую. Об этом пишет портал The Asahi Shimbun.

Как отмечают в издании, для добычи биткоинов требуются быстрые компьютеры, называемые майнинговыми машинами, а также потребляется огромное количество энергии. Криптовалюты подвергались критике во всем мире из-за "пустой траты" электроэнергии. По некоторым оценкам, на майнинг биткоинов тратится больше электроэнергии, чем потребляет одна европейская страна в год.

Взирая на это, сотрудник TEPCO Кендзи Татейва предложил новый проект, предусматривающий генерацию биткоинов с использованием избытков солнечной и ветровой энергии. Для этого он основал дочернее подразделение Agile Energy X.

Agile Energy X установила майнинговое оборудование в префектурах Гумма и Тотиги, в том числе рядом с солнечной электростанцией. Сейчас компания экспериментирует с эксплуатацией майнинговых машин для добычи биткоинов в условиях, когда электроэнергия, вероятно, будет вырабатываться сверх спроса и, следовательно, будет расходоваться впустую.

"То, что мы делаем, имеет мало аналогов в Японии", — заявил Кендзи Татейва.

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Ожидается, что инициатива помогает сократить потери "зеленой" энергии от солнечных и ветровых станций, которые вынуждены сокращать производство, чтобы не перегружать энергосистему Японии. Теперь эта энергия перенаправляется на генерацию биткоинов.

"Производители зеленой энергии должны вести свой бизнес, исходя из предположения, что часть вырабатываемой ими энергии тратится впустую. Если бы биткоины стали новым источником дохода для аналогичных производителей энергии, которые подвергаются чрезмерным инвестициям, это подтолкнуло бы к внедрению большего количества зеленой энергии", — подчеркнул глава Agile Energy X.

Напомним, Великобритании почти семь миллионов взрослых владеют криптоактивами на общую сумму в почти 13 миллиардов фунтов (более 670 млрд гривен).

Также сообщалось, что все больше компаний и крупных "майнеров" меняют свою модель бизнеса, перенаправляя свое мощное оборудование для использования в развитии нейросетей.