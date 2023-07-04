Криптовалюта больше не выгодна: майнинг-фермы теперь используют для создания ИИ

По словам экспертов, мощное оборудование для добычи криптовалют принесет больше дохода, если с его помощью обучать нейросети.

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Все больше и больше компаний и крупных "майнеров" меняют свою модель бизнеса, перенаправляя свое мощное и дорогостоящее оборудование для использования в развитии нейросетей, сообщает в своем аналитическом материале Wall Street Journal. Добыча криптовалюты перестала быть актуальной и высокодоходной, а майнинговые фермы простаивают, но некоторые сообразительные владельцы нашли выход.

На волне глобального интереса к развитию нейросетей и необходимости обучать языковые модели с помощью высокопроизводительного и дорогостоящего оборудования предприимчивые майнеры переводят свои мощности в аренду заинтересованным лицам и компаниям. Например, испанская компания Satoshi Spain раньше активно добывала криптовалюту, но когда это перестало быть выгодным, решила помогать своим клиентам адаптировать оборудование под потребности ИИ.

"Ваши майнинговые фермы очень мощные, поэтому вы можете извлекать из них прибыль без добычи криптовалюты, а начать своеобразный "майнинг нового поколения"", — убежден основатель компании Satoshi Spain Алехандро Ибаньес де Педро.

Теперь свой бизнес компания Алехандро строит именно вокруг искусственного интеллекта и позабыла про криптовалюту. Свое оборудование майнеры сдают в аренду тем, кто хочет развивать нейросети, обучать искусственный интеллект, но не имеет достаточно средств на покупку дорогостоящих систем, необходимых для этого.

Причем компания Satoshi Spain активно сотрудничает не просто с частными проектами, но и с именитыми университетами и кафедрами в Европе, помогая в их научных изысканиях и в развитии различных стартапов, связанных с ИИ.

Главной приманкой для клиентов бывших криптовалютных бизнесменов служит большое наличие мощных графических процессоров, без которых не мыслимо развитие нейросетей. Раньше криптовалюту как раз и добывали с помощью видеокарт, но вот уже пару лет как это перестало быть актуальным. Массовая скупка графических процессоров майнерами вызвало большой дефицит и рост цен, и геймерам пришлось втридорога покупать их для своих компьютеров.

Производители видеокарт и создатели криптовалют быстро изменили свой подход: мощность видеокарт искусственно "урезали" для невозможности майнинга, а проекты криптовалют перевели их добычу с видеокарт на процессоры или другой подход к "железу". После изменения способа майнинга криптовалюты Ethereum, миллионы графических ускорителей перестали быть нужны для добычи этих цифровых активов, а добыча Bitcoin вообще перестала иметь технический смысл – затраты не окупаются. Поэтому большие майнинговые фермы, построенные на огромном количестве видеокарт, стали простаивать. Но нет худа без добра – началась эпоха искусственного интеллекта, для которой снова важны видеокарты.

"Если у вас есть голова на плечах и множество простаивающего мощного оборудования, то вы сможете адаптировать его для обучения ИИ-моделей", — говорит Алехандро.

Ранее Фокус писал, что мужчина хотел спрятать от жены $500 тыс. в криптовалюте. Он хотел скрыть биткоины, чтобы не делиться при разводе.