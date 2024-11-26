Миллиарды на "черный день": Каждый восьмой в Великобритании является владельцем криптовалют, — СМИ

За последние два года количество британцев, владеющих криптовалютами, выросло на 10%. Сейчас общее количество сбережений, по оценкам FCA, может превышать 13 млрд фунтов стерлингов.

Почти семь миллионов взрослых в Великобритании владеют криптоактивами на общую сумму в почти 13 миллиардов фунтов (более 670 млрд грн). Об этом пишет британский таблоид Mirror со ссылкой на отчет управления по вопросам финансового поведения (FCA).

По данным проведенного ранее опроса, почти 12% взрослых жителей Туманного Альбиона имеют сбережения или активы в электронных деньгах. Это на 10% больше, чем за 2022 год, когда доля таких владельцев не превышала 2%. По оценкам FCA, каждый британец имеет 1842 фунтов в среднем в криптоактивах.

Также опрос отмечает, что 72% владельцев получили криптоактивы путем перевода наличных средств или получили доход через операцию. Более 93% респондентов сообщили, что слышали о криптовалютах и активно интересуются новостями в этой области.

В то же время треть опрошенных (34%) убеждены, что могут подать жалобу в FCA в случае проблем или махинаций. Однако законодательство Великобритании до сих пор не имеет четких правил регулирования, и такой вид инвестиций имеет чрезвычайно высокий риск.

"Результаты наших исследований подчеркивают необходимость четкого регулирования, которое поддерживает безопасный, конкурентоспособный и устойчивый криптосектор в Великобритании", — сказал директор по платежам и цифровым активам FCA Мэтью Лонг.

По его словам, он выступает за введение систем надзора и регуляции. Специалист добавляет, что правительство хочет "развивать сектор, который охватывает инновации и основывается на целостности рынка и доверии потребителей".

"Мы стремимся тесно сотрудничать с правительством, международными партнерами, промышленностью и потребителями, чтобы помочь всем нам определить правила будущего [регулирования]", — констатирует господин Лонг.

Напомним, Фокус сообщал, что экономист сделал неутешительный прогноз из-за роста Bitcoin. По словам эксперта в области экономики Александра Савченко, стоимость биткоина растет из-за того, что после победы Трампа на выборах во всем мире есть уверенность, что никто не будет бороться с ростом веса криптовалюты.

Также мы писали, какие изменения на рынке криптовалют сулит возвращение Трампа в Белый дом. Известный криптоинвестор Аарон Браун в колонке для Bloomberg сильно сомневается, что это будет хорошо для биткоина, хотя сейчас кажется, что у этой валюты — самое радостное будущее.