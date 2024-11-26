Мільярди на "чорний день": Кожен восьмий у Великій Британії є власником криптовалют, — ЗМІ

За останні два роки кількість британців, які володіють криптовалютами, зросла на 10%. Наразі загальна кількість заощаджень, за оцінками FCA, може перевищувати 13 млрд фунтів стерлінгів.

Майже сім мільйонів дорослих у Великій Британії володіють криптоактивами на загальну суму в майже 13 мільярдів фунтів (понад 670 млрд грн). Про це пише британський таблоїд Mirror з посиланням на звіт управління з питань фінансової поведінки (FCA).

За даними проведеного раніше опитування, майже 12% дорослих жителів Туманного Альбіону мають заощадження чи активи в електронних грошах. Це на 10% більше, ніж за 2022 рік, коли частка таких власників не перевищувала 2%. За оцінками FCA, кожен британець має 1842 фунтів в середньому в криптоактивів.

Також опитування фіксує, що 72% власників отримали криптоактиви шляхом переведення готівкових коштів або отримали дохід через операцію. Понад 93% респондентів повідомили, що чули про криптовалюти та активно цікавляться новинами в цій галузі.

Водночас третина опитаних (34%) переконані, що можуть подати скаргу в FCA у разі проблем чи махінацій. Однак законодавство Великої Британії до сьогодні немає чітких правил регулювання, і такий вид інвестицій має надзвичайно високий ризик.

"Результати наших досліджень підкреслюють необхідність чіткого регулювання, яке підтримує безпечний, конкурентоспроможний і стійкий криптосектор у Великій Британії", — сказав директор з платежів і цифрових активів FCA Метью Лонг.

За його словами, він виступає за введення систем нагляду та регуляції. Фахівець додає, що уряд хоче "розвивати сектор, який охоплює інновації та ґрунтується на цілісності ринку та довірі споживачів".

"Ми прагнемо тісно співпрацювати з урядом, міжнародними партнерами, промисловістю та споживачами, щоб допомогти всім нам визначити правила майбутнього [регулювання]", — констатує пан Лонг.

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