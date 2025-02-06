"Зробимо усе можливе": нардеп розповів, коли в Україні можуть легалізувати криптовалюту

За словами народного депутата Данила Гетьманцева, перше читання по законопроєкту з легалізації криптовалюти має бути в першому кварталі, а друге — майже відразу після голосування.

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Народний депутат України, член депутатської фракції політичної партії "Слуга народу", голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев заявив, що зробить все можливе, щоб на початку літа в Україні ухвалили законопроєкт з легалізації криптовалюти. Про це він повідомив під час заходу "Нова економіка", пише "Економічна правда".

За інформацією нардепа, перше читання по законопроєкту з легалізації криптовалюти має пройти у першому кварталі. Друге читання має бути відразу після першого голосування депутатами в парламенті.

"Ми зробимо усе можливе, щоб цей закон хоча б до літа цього року ухвалили", — повідомив Данило Гетьманцев.

Депутата також додав, що криптовалюта не буде мати пільгового оподаткування.

Нагадаємо, що у парламенті планували розглянути проєкт закону щодо оподаткування криптовалюти ще в листопаді 2023 року. Також проєктом пропонувалось запровадити певні процедури для перевірки тих, хто купує та продає криптовалюту.

В січні 2024 року у Національному банку України заявили, що не вважають криптоактиви засобом платежу. Такої ж позиції дотримувались і в Міжнародному валютному фонді. (МВФ). У відомстві наголосили, що "це не гроші".

Тим часом 5 грудня 2024 року курс біткоїна вперше перевищив 100 тисяч доларів. Тоді його вартість встановилася на рівні 100 184 доларів США. Різке зростання ціни на криптовалюту пов'язували із перемогою Дональда Трампа на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки.