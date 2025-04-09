В Україні хочуть ввести оподаткування криптовалюти: регулятор оприлюднив варіанти

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) розробила матрицю для оподаткування віртуальних активів в Україні. Під оподаткування також потрапляє і криптовалюта.

Related video

Проєкт опубліковано на сайті регулятора.

НКЦПФР пропонує обкладати податком прибуток від продажу криптовалюти за фіат або товари/послуги, а також оплату товарів і послуг криптою.

Пропонуються ставки податку: стандартний — 18% + 1,5% військовий збір та пільговий — 5% або 9%. Пільгові ставки обговорюватимуться для окремих випадків.

Також регулятор пропонує не обкладати податками майнінг, стейкінг, холдинг/зберігання токенів, створення токенів, airdrop (якщо не використовується для оплати).

За словами голови НКЦПФР Руслана Магомедова, матриця демонструє варіанти оподатковування різних операцій із віртуальними активами – від майнінгу до airdrop. Вона базується на міжнародному досвіді й адаптована до української юрисдикції.

"Раніше ми вже презентували документ на робочій групі при профільному Комітеті ВРУ, тепер хочемо познайомити з ним і потенційних учасників ринку віртуальних активів. Матриця демонструє варіанти оподатковування різних операцій із віртуальними активами. Завдання – допомогти відповідальним органам прийняти зважене рішення. І під час цього процесу важливо враховувати переваги та недоліки кожної моделі, адже ці аспекти можуть критично впливати на ринок і податкову відповідальність", – пояснив Магомедов.

Нагадаємо, в лютому народний депутат та глава бюджетного комітету Данило Гетманцев повідомив, коли в Україні легалізують криптовалюту.

Варто зазначити, що у 2024 році криптовалюта стала частішим елементом в електронних деклараціях державних службовців України. Порівняно з 2023 роком кількість осіб, які декларують володіння криптовалютою, збільшилася на 10%, а з 2021 року — на 220%.