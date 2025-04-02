Можно сэкономить и заработать: кому из предпринимателей выгодны солнечные панели

С помощью солнечных панелей бизнес может уменьшить затраты и повысить энергонезависимость, однако этот источник энергии подойдет не всем. Перед тем, как устанавливать солнечную электростанцию, стоит учесть ряд факторов.

Related video

Об этом рассказал СЕО компании солнечной энергетики Sunsay NRG Сергей Зинкевич в колонке для RAU.

Кому выгодны солнечные панели

Сперва предпринимателю нужно оценить свои потребности в электроэнергии, а также определить какие именно системы требуют питания. Эксперт выделил две основные группы предприятий.

К первой группе относятся супермаркеты и торговые сети, где значительная часть энергии уходит на охлаждение и хранения продукции. Поскольку они сами потребляют энергию, для них экономия имеет важное значение. При высоких потребностях в энергии солнечные панели потенциально могут сэкономить тысячи гривен.

Вторая группа – логистические компании и бизнес-центры. У них небольшое собственное потребление, ведь основное потребление исходит от арендаторов. Для таких бизнесов солнечные панели могут стать дополнительным источником дохода или способом уменьшить нагрузку на арендатора. Кроме того, международные компании, арендующие помещения, могут иметь требования к использованию "зеленой" энергии.

Что нужно для установки

Автор статьи отметил, что солнечные электростанции требуют больших площадок. В частности, это могут быть крыши торговых центров и складов, которые часто никак не используются.

Большая крыша позволяет установить много панелей, которые могут не питать объект, но и экспортировать излишки энергии в сеть. Кроме того, такие здания обычно не затенены, что обеспечивает лучший доступ к солнечному свету.

Какие могут быть трудности

Сергей Зинкевич выделил три вызова, с которыми сталкиваются предприниматели на разных стадиях установки солнечных панелей.

Окупаемость и эффективность. Большая крыша не всегда означает высокое потребление электроэнергии, а самые эффективные СЭС — те, которые работают на собственное потребление. Если бизнес не потребляет достаточно энергии, нужно продавать излишки в сеть или установить сторедж — систему накопления энергии, позволяющую сохранять электроэнергию на отдельных носителях, а затем использовать ее в часы пиковой нагрузки.

Конструкция крыши. Многие здания проектировались без учета дополнительной нагрузки. Балластные системы для СЭС прибавляют примерно 35 кг/кв. м, что может превышать допустимую нагрузку. Чтобы избежать проблем, специалисты должны определить, какие участки точно выдержат панели и при необходимости укрепить крышу.

Война. Этот риск сопряжен с угрозой разрушения самого объекта. Чтобы свести к минимуму потенциальные потери компании страхуют панели вместе с общей страховкой построек, а также выбирают варианты монтажа, позволяющие быстро демонтировать или восстановить станцию.

"Электроэнергия больше не просто статья расходов, на которую компании не оказывают влияния. Она становится более гибкой, управляемой и даже может приносить дополнительный доход. Или использовать ее в свою пользу, или плыть по течению – выбор за вами. Прежде чем принимать решения, проанализируйте свои расходы на электроэнергию и представьте, что сможете тратить на 30% меньше", — заключил Сергей Зинкевич.

Напомним, турецкая компания Spacelis разрабатывает гибкие тандемные солнечные элементы на основе перовскита и органического материала для применения в аэрокосмической отрасли, полевой связи и беспилотных системах.