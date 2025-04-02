Могут питать БПЛА: передовые "рулонные" солнечные панели сворачиваются без потери КПД

Турецкая компания Spacelis разрабатывает гибкие тандемные солнечные элементы на основе перовскита и органического материала для применения в аэрокосмической отрасли, полевой связи и беспилотных системах.

Related video

О новой технологии пишет pv magazine. Основатель и генеральный директор Spacelis Гюлер Кочак отметил, что их панели "легко адаптируются" для генерации солнечной энергии в космосе, а также могут сворачиваться, складываться исгибаться без ущерба для эффективности.

"Запатентованная технология Spacelis позволяет снизить вес до 50% по сравнению с обычными солнечными модулями космического класса, изготовленными из органических и органико-неорганических гибридных полупроводниковых материалов, при меньших затратах на производство и запуск", — сказал Кочак.

Разрабатываемые "рулонные" тандемные панели на основе перовскита и орагники должны иметь удельную мощность 10 кВт/кг, стойкость к ультрафиолетовому излучению более 350 нм, а также вес 60–75 г/м², включая инкапсуляцию.

Важно

Почти незаметны: созданы солнечные панели, которые "сливаются" с поверхностью

В настоящее время компания завершает разработку прототипов, а также параллельно ведет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, чтобы в следующем году начать изготовление прототипов космического класса и провести испытания на орбите в 2027 году.

Напомним, французская компания Heliup разработала солнечные панели Stykon, которые на 60% легче обычных.

Также сообщалось, что ученые создали тандемный солнечный элемент с прозрачностью 30%, достигнув рекордной эффективности в 12,3% для прозрачных солнечных элементов.