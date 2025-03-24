Превратит окно в генератор: создана прозрачная солнечная панель с рекордным КПД

По словам исследователей, новые солнечные панели могут заменить большие стеклянные фасады современных офисных зданий.

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Международная исследовательская группа разработала в рамках проекта CitySolar тандемный солнечный элемент с прозрачностью 30%, достигнув рекордной эффективности в 12,3% для прозрачных солнечных элементов. Об этом говорится на официальном сайте Университета Южной Дании.

Сообщается, что новая технология может превратить обычные окна в источники электроэнергии, пропускающие солнечный свет. Она позволит зданиям вырабатывать энергию, не влияя на их архитектурную эстетику.

"Большие стеклянные фасады современных офисных зданий теперь можно использовать для производства энергии, не требуя дополнительного пространства или специальных структурных изменений", — отметил один из ключевых исследователей проекта профессор Мортен Мадсен.

Профессор Мортен Мадсен Фото: Университет Южной Дании

Как отмечают ученые, до сих пор основной проблемой прозрачных солнечных элементов был баланс эффективности и прозрачности. Прозрачные солнечные окна с трудом поглощали достаточно света для выработки электроэнергии. И наоборот, эффективные солнечные окна часто не обладали достаточной прозрачностью. Проект CitySolar теперь успешно преодолел эти проблемы.

Технология объединяет два типа солнечных элементов — перовскитные и органические солнечные элементы, — которые используют разные части светового спектра. Слой перовскита поглощает ближний ультрафиолетовый свет, в то время как органический слой поглощает ближний инфракрасный свет, оставляя видимый спектр относительно нетронутым.

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"Тандемный солнечный элемент в основном собирает энергию из инфракрасной и ультрафиолетовой частей солнечных лучей, но не из видимого света. Это позволяет нам устанавливать новые стандарты эффективности для полупрозрачных солнечных окон", — объяснил профессор Мэдсен.

Минерал перовскит оказался сверхдешевым и высокоэффективным в преобразовании солнечного света в электричество, особенно в ультрафиолетовом диапазоне. Органические солнечные элементы, состоящие из углеродных материалов в сверхтонких пластиковых слоях, также являются экономически эффективными.

Считается, что этот прорыв может трансформировать строительный сектор, на долю которого приходится около 40% потребления энергии в ЕС. В отличие от удаленных солнечных электростанций, солнечные окна генерируют электроэнергию на месте, что снижает потери при передаче энергии и сводит к минимуму необходимость в масштабной модернизации сетей.

Напомним, исследователи из Массачусетского технологического института разработали сверхлегкую солнечную панель, которая демонстрируют в 400 раз лучшую производительность, чем обычные солнечные панели.