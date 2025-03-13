В 400 раз эффективнее обычных: разработана передовая солнечная панель, но есть проблемы

Гибкие солнечные элементы, которые в 50 раз тоньше человеческого волоса, могут покрывать поверхности, недоступные обычным панелям.

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Исследователи из Массачусетского технологического института разработали сверхлегкую солнечную панель, которая демонстрируют в 400 раз лучшую производительность, чем обычные солнечные панели. Об этом пишет портал ECOticias.

Сообщается, что ученые заменили обычные тяжелые субстраты периленом, который обеспечил легкость и гибкость панели. Подобными свойствами обладает перовскит, который уже применяется в таких продуктах как солнечная куртка Anker.

Толщина солнечной ячейки на основе перилена составляет всего 2,3 микрометра, что в 50 раз тоньше человеческого волоса. Для защиты хрупкого материала исследователи разработали специальный метод изготовления при комнатной температуре.

Эти тонкие солнечные элементы генерируют 6 Вт энергии на грамм, что в 400 раз превышает эффективность обычных солнечных панелей. Технология предполагает метод установки, напоминающий разворачивание пленки, которая может приклеиваться к любому материалу.

В издании подчеркнули, что легкость и гибкость делает упомянутые панели подходящими для поверхностей, недоступным обычным модулям. Их можно встраивать в гибкие носимые устройства, дроны, текстильные изделия, воздушные шары, бумажные листы и прочие поверхности.

При этом авторы статьи отметили, что для коммерческого внедрения этих панелей ученым предстоит решить некоторые проблемы. В первую очередь речь идет о разработке метода производства, который был бы быстрее существующего. Исследователи также изучают несколько материалов для подложек, стремясь повысить прочность и срок службы панелей, сделав их надежнее.

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Ученые ожидают, что эта технология станет широкодоступной в течение следующего десятилетия, если им удастся преодолеть определенные препятствия. Благодаря своим уникальным характеристикам эти элементы могут преобразовать методы использования солнечной энергии.

Напомним, немецкая компания Grid Parity AG готовится представить на выставке KEY Expo в Италии двустороннюю, полупрозрачную солнечную панель B80, предназначенную для размещения на сельскохозяйственных угодьях.