Заменит серебро и другие металлы: найден новый материал для солнечных панелей

По словам разработчиков, новый материал обеспечивает химическую стабильность и выгоден с экономической точки зрения.

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Компания GraphEnergyTech разрабатывает технологию графеновых электродов для замены серебра и других металлов, традиционно используемых в производстве солнечных элементов. Об этом пишет портал pv magazine.

В GraphEnergyTech утверждают, что графеновый материал обеспечивает химическую стабильность и экономически выгоден. Он совместим с типичными промышленными процессами, такими как трафаретная печать, ракельная резка и щелевые процессы нанесения покрытий.

"Мы работаем над тем, чтобы предоставить решение, похожее на струйную печать (пьезоэлектрические дозаторы)", — заявил генеральный директор GraphEnergyTech Томас Баумелер.

Новый проект компании реализуется в партнерстве с Кембриджским университетом, тайваньским разработчиком гибких и стеклянных перовскитных модулей Taiwan Perovskite Solar Corp (TPSC) и Тайваньским научно-исследовательским институтом промышленных технологий (ITRI).

Целью сотрудничества является разработка коммерческих перовскитных солнечных модулей на основе технологии TPSC, интеграции графеновых электродов GraphEnergyTech и одновременного решения проблемы снижения затрат.

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Компания также участвует в трехлетнем проекте по кремниевым гетеропереходам (SHJ) солнечных элементов, чтобы обеспечить замену серебряных электродов. Проект под названием SiLEAN стартовал в мае 2024 года. Его цель — снизить зависимость от критически важного сырья и повысить масштабируемость солнечных элементов SHJ.

"Мы разрабатываем передовые чернила на основе углерода, подходящие для масштабируемых методов печати", — отметил Томас Баумелер.

Напомним, исследователи из Университета Линчепинга и Королевского технологического института (KTH) в Швеции разработали органический солнечный элемент, часть которого сделана из так называемого крафт-лигнина, получаемого непосредственно из древесной массы