Дешевая и безопасная: ученые разработали "деревянную" солнечную панель

По словам исследователей, органические солнечные элементы на основе древесины могут заменить традиционные материалы из нефти.

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Исследователи из Университета Линчепинга и Королевского технологического института (KTH) в Швеции разработали органический солнечный элемент, часть которого сделана из так называемого крафт-лигнина, получаемого непосредственно из древесной массы. Об этом пишет портал Tech Xplore.

Как отмечают в издании, современные органические солнечные элементы производятся из пластика или полимеров, полученных из нефти. Хотя это технически делает их "органическими", они все равно вредны для окружающей среды.

Взирая на это, ученые занялись исследованиями дерева, как альтернативного материала для производства солнечных элементов. Они разработали органическую солнечную ячейку, в которой часть слоя переноса электронов, соединенного с катодом в солнечной ячейке, сделана из крафт-лигнина, который можно извлекать из древесины в процессе производства бумаги.

"Это исследование позволяет нам показать, что это возможно, и является первым шагом на пути к замене сегодняшних материалов на основе нефти альтернативами на основе древесины", — отметил Матс Фальман, профессор Лаборатории органической электроники в Университете Линчепинга.

Хотя только небольшая часть этой солнечной ячейки сделана из лигнина, в долгосрочной перспективе ученые хотят создать солнечную ячейку, почти полностью сделанную из древесных материалов.

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"Органические солнечные элементы никогда не будут самыми эффективными. Но их преимущество в том, что они нетоксичны, устойчивы и дешевы. Если их эффективность составляет 15–20%, этого более чем достаточно для большинства применений", — подчеркнул профессор Фальман.

Напомним, исследователи из Университета Суррея (Великобритания) выявили, что наночастицы оксида алюминия значительно увеличивают срок службы и стабильность солнечных панелей на основе перовскита.