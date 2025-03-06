Дешева і безпечна: вчені розробили "дерев'яну" сонячну панель

За словами дослідників, органічні сонячні елементи на основі деревини можуть замінити традиційні матеріали з нафти.

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Дослідники з Університету Лінчепінга і Королівського технологічного інституту (KTH) у Швеції розробили органічний сонячний елемент, частина якого зроблена з так званого крафт-лігніну, одержуваного безпосередньо з деревної маси. Про це пише портал Tech Xplore.

Як зазначають у виданні, сучасні органічні сонячні елементи виробляють із пластику або полімерів, отриманих із нафти. Хоча це технічно робить їх "органічними", вони все одно шкідливі для навколишнього середовища.

Зважаючи на це, вчені зайнялися дослідженнями дерева, як альтернативного матеріалу для виробництва сонячних елементів. Вони розробили органічний сонячний осередок, в якому частина шару перенесення електронів, з'єднаного з катодом у сонячному осередку, зроблена з крафт-лігніну, який можна витягувати з деревини в процесі виробництва паперу.

"Це дослідження дає нам змогу показати, що це можливо, і є першим кроком на шляху до заміни сьогоднішніх матеріалів на основі нафти альтернативами на основі деревини", — зазначив Матс Фальман, професор Лабораторії органічної електроніки в Університеті Лінчепінга.

Хоча тільки невелика частина цього сонячного осередку зроблена з лігніну, в довгостроковій перспективі вчені хочуть створити сонячний осередок, майже повністю зроблений з деревних матеріалів.

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"Органічні сонячні елементи ніколи не будуть найефективнішими. Але їхня перевага в тому, що вони нетоксичні, стійкі та дешеві. Якщо їхня ефективність становить 15-20%, цього більш ніж достатньо для більшості застосувань", — підкреслив професор Фальман.

Нагадаємо, дослідники з Університету Суррея (Велика Британія) виявили, що наночастинки оксиду алюмінію значно збільшують термін служби і стабільність сонячних панелей на основі перовскіту.