Прорив у сонячній енергетиці: у Китаї створили поліпшені панелі з перовскіту

За словами вчених, нові сонячні модулі на основі інвертованого перовскіту зберігають ефективність 94% після 1000 годин роботи.

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Міжнародна дослідницька група під керівництвом Університету електронної науки і технологій Китаю (UESTC) здійснила прорив у сонячній енергетиці, додавши до інвертованої перовскітної сонячної панелі на основі формамідинію йодиду (FAI) піродіазол (PZ), який покращує стабільність шарів перовскиту. Про це пише Interesting Engineering.

Перовскітні сонячні панелі розглядаються як альтернатива традиційним кремнієвим панелям через їхню високу ефективність і нижчі витрати на виробництво. Однак через проблеми з довготривалою стабільністю ці панелі не використовуються у великих масштабах.

Зважаючи на це, китайські вчені розробили нову багатошарову структуру сонячної комірки, що складається з прозорої скляної підкладки з легованого фтором оксиду олова (FTO), напиленої плівки оксиду нікелю (II) (NiOx), шару метилзаміщеного карбазолу (Me-4PACz), плівки перовскіту, шару перенесення електронів з бакмінстерфуллерена (C60), буферного шару батокупроїну (BCP) і мідного (Cu) контакту.

Шар Me-4PACz було нанесено за допомогою покриття лезом, за яким послідувало осадження перовскита за допомогою щілинного покриття в умовах відкритого повітря. Аналіз у реальному часі показав, що цей метод сповільнив ріст кристалів, зберігши при цьому рівномірну кристалізацію по всій плівці, виробляючи великі, однорідні зерна перовскіту.

Створені таким чином міні-сонячні модулі досягли пікової ефективності 21,5% і сертифікованої ефективності 20,3%. Це один із найвищих показників ефективності для інвертованих перовскітних сонячних модулів із площею апертури понад 50 см².

Крім того, сонячні панелі продемонстрували хорошу стабільність, зберігши 94% своєї первісної ефективності після 1000 годин безперервного впливу світла на повітрі за відносної вологості 65%.

У виданні зазначили, що цей прорив може посприяти більш ефективному і масштабованому виробництву сонячних панелей, наблизивши технологію перовскіту до широкого комерційного впровадження.

Нагадаємо, індійська компанія Goldi Solar відкрила першу в Індії лінію виробництва сонячних панелей з використанням штучного інтелекту (ШІ).