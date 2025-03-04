В Індії створюють сонячні панелі за допомогою ШІ та роботів: чим вони кращі за звичайні

Новий завод Goldi Solar отримав ШІ-системи, які виявляють і усувають дефекти сонячних панелей на мікроскопічному рівні.

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Індійська компанія Goldi Solar відкрила першу в Індії лінію виробництва сонячних панелей з використанням штучного інтелекту (ШІ). Про це пише портал PV Tech.

Повідомляється, що новий завод з виробничою потужністю 14 ГВт отримав автоматизовані високошвидкісні стрингери, які можуть обробляти до 10 000 сонячних осередків на годину. Устаткування не тільки забезпечує максимальну точність, а й скорочує відходи матеріалу. Раніше ШІ також "придумав", як зробити сонячні панелі ефективнішими.

Для контролю якості в режимі реального часу компанія використовує системи AOI (автоматизованої оптичної інспекції) на базі штучного інтелекту. Їхнє завдання — виявлення та усунення дефектів на мікроскопічному рівні.

У секції попереднього ламінування використовується автоматичний робот-укладальник EVA для розміщення шарів інкапсуляції. Цей робот мінімізує невідповідності, які часто виникають у процесі традиційної ручної праці.

Крім того, підприємство отримало системи контролю на базі ШІ, які також підвищують надійність і довговічність панелей, даючи змогу максимально збільшити кількість високоякісних, готових до продажу модулів.

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Нарешті, інтелектуальна система автоматичного сортування з вісьмома контейнерами може класифікувати модулі з коригуваннями в реальному часі, а сучасна система MES моніторить модулі в реальному часі.

"Я оглянув завод і оглянув їхню систему контролю якості на основі штучного інтелекту, високошвидкісних стрингерів і роботів. Радий бачити, що індійські компанії лідирують у світовому ландшафті чистої енергії", — заявив міністр профспілок з нових і відновлюваних джерел енергії Пралхад Джоші.

Нагадаємо, дослідники з Університету Суррея (Велика Британія) виявили, що наночастинки оксиду алюмінію (Al₂O₃) значно збільшують термін служби і стабільність сонячних панелей на основі перовскіту.